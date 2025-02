Immigrazione illegale, Spelgatti (Lega): "Serve un intervento concreto dell'Unione Europea"

Durante la recente riunione del Gruppo di controllo sull'Europol, la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti ha sottolineato la necessità di un maggiore impegno da parte dell'Unione Europea nella gestione dell'immigrazione illegale e nella lotta contro fenomeni gravi come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di minori e adulti.

La discussione si è concentrata su temi di grande rilevanza, come le misure di Europol per contrastare gli abusi sessuali nel dark web e la tratta di esseri umani, fenomeno che le reti criminali attuano attraverso i flussi migratori irregolari. Spelgatti ha evidenziato l'importanza dell'adozione di soluzioni come quelle previste dal nuovo Patto di immigrazione e asilo, che include misure più snelle per il respingimento e il contrasto agli scafisti.

Tuttavia, la senatrice ha ribadito la necessità che l'Unione Europea intervenga con decisione per affrontare l'immigrazione clandestina in modo più efficace. In particolare, ha sottolineato che è fondamentale rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri nell'ambito delle procedure di ingresso, rimpatrio e nel creare un partenariato internazionale per prevenire nuove ondate migratorie. Il quadro geopolitico attuale, segnato da continui cambiamenti, impone una risposta pronta e coordinata per non farsi trovare impreparati.

L'intervento dell'Italia nella protezione delle sue frontiere, con l'introduzione di procedure accelerate e misure preventive, è stato riconosciuto come un passo importante. Tuttavia, la richiesta di un impegno ancora più forte da parte dell'Unione Europea rimane una priorità urgente.