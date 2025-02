Rinnovato il Consiglio Direttivo dell'Avis comunale di Aosta

L'Assemblea ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2025-2028, con la votazione del nuovo Consiglio Direttivo e dei rappresentanti all'interno del Consiglio regionale dell'Avis. Un passo avanti importante per un’associazione che da sempre si distingue per la sua solidarietà e il suo impegno nel promuovere la cultura della donazione del sangue.

L'Assemblea, che ha visto la partecipazione di personalità istituzionali quali l'Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi; l'Assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati; il Direttore della SC di Medicina Trasfusionale, Pier Luigi Berti; la Presidente dell'Avis regionale, Ingrid Brédy, è stata l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta dall’associazione e per rinnovare le cariche sociali. Un’occasione anche per celebrare il lavoro instancabile dei volontari donatori, senza i quali la rete trasfusionale valdostana non sarebbe la stessa.

Nel corso della riunione, il Presidente uscente, Daniele Scano, ha presentato la relazione del quadriennio passato, sottolineando i risultati ottenuti e le sfide affrontate. I numeri, sempre in crescita, parlano chiaro: sono sempre più numerosi i cittadini che si uniscono alla causa della donazione, una pratica fondamentale per la salute della collettività e per il benessere di chi ha bisogno di cure salvavita.

Clotilde Forecellati consegna la benemerenza d'oro (per le 50 donazioni) a Veronica Marazzato

L'Assemblea ha provveduto a rinnovare il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2028. I nuovi eletti, che rappresentano il cuore pulsante dell’associazione, sono Piercarlo Lunardi, Aldo Meinardi, Umberto Mattone, Daniele Scano, Matteo Del Col, Annalisa Marguerettaz, Federico Molino, Serafino Aguettaz, Francesco Pellicanò, Letizia Di Vita e Veronica Marazzato. Questo gruppo di persone, fortemente motivato e impegnato nella causa, avrà il compito di proseguire l’opera di sensibilizzazione e crescita dell’Avis, mettendo al centro i valori di altruismo e solidarietà che da sempre caratterizzano l'associazione.

Il Direttivo, nella sua prima riunione, provvederà a definire le cariche per il prossimo quadriennio, lavorando insieme per proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso. Sono stati eletti anche i cinque rappresentanti per il Consiglio regionale 2025-2028: Piercarlo Lunardi, Annalisa Marguerettaz, Aldo Meinardi, Francesco Pellicanò e Federico Molino, che continueranno a portare avanti il lavoro dell'Avis a livello regionale.

Un Riconoscimento Speciale: La Benemerenza d'Oro a Veronica Marazzato

Un momento di grande emozione è stato il conferimento della benemerenza d’oro a Veronica Marazzato, premiata per le sue 50 donazioni. Un traguardo straordinario che testimonia l’impegno e la dedizione di Veronica verso una causa nobile e fondamentale per la salute di molti. La sua storia è un esempio di come l’amore per il prossimo e la generosità possano fare la differenza nella vita di tante persone.

Il riconoscimento, simbolo di gratitudine e di apprezzamento, non è solo un premio personale, ma un messaggio di solidarietà che invita ogni cittadino a prendere parte a questa causa. Ogni donazione è un gesto che può salvare una vita e migliorare il futuro di chi ha bisogno.

I appresentanti Consiglio regionale: da sx. Lunardi, Meinardi, Marguerettaz e Molino; manca Pellicanò

L'Assemblea dell’Avis Comunale di Aosta si è conclusa con un forte spirito di comunità e di impegno per il futuro. La solidarietà, il dono e la partecipazione attiva sono valori che continuano a spingere l'associazione verso traguardi sempre più ambiziosi. L’invito per tutti i cittadini è quello di continuare a sostenere l’Avis, diventando anche loro protagonisti di questo importante cammino di donazione. Con il rinnovamento delle cariche e la rinnovata forza del gruppo di volontari, l'Avis Aosta è pronta ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio con passione, dedizione e impegno.

Nel corso dell'assemblea sono stati nominati anche i delegati effettivi per l'Assemblea regionale Avis: Paolo Romeo, Alessio Cavalieri, Matteo Del Col, Immacolata Siddi e Letizia Di Vita, che continueranno a rappresentare l'associazione con orgoglio e determinazione.

Il rinnovato Consiglio Direttivo e i rappresentanti regionali dell'Avis Comunale di Aosta proseguiranno così il loro lavoro, convinti che ogni donazione sia un piccolo grande gesto che può davvero fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.