ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AMOUR DES ENNEMIS N'EST PAS DE L'UTOPIE

"Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent". Cette loi est-elle à notre portée? Pourquoi aimer nos ennemis, quand il est déjà difficile d'aimer nos amis? David sauve la vie de Saül son ennemi, car il a reçu l'onction (Première lecture). On n'aime pas l'ennemi parce qu'il ennemi, mais parce que c'est une personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est capable de dépasser ses instincts de violence, car il est composé du divin et de l'humain (Deuxième lecture).



Qui est mon ami, qui est mon ennemi? Si je n'aime pas mon ennemi est ce que je sais aimer mon ami? Selon Simone Weil, l'amitié est égalité faite d'harmonie(cfr Attente de Dieu). L'amitié vraie est quelque chose de surnaturel qui unit les contraires. L'inimitié devient alors quelque chose de naturel où l'anormal rapport entre les personnes apparaît normal puisqu'il obéit à la loi de la nécessité qui s'oppose à la loi de la grâce et de liberté. L'amitié est un miracle. L'amour des ennemis est encore plus miraculeux que la jouissance de l'amitié authentique.



1. PAR LA FORCE DE LA GRÂCE, TOUT EST POSSIBLE.

Jésus connait nos tendances mauvaises, mais nous recommande quand même d'aimer nos ennemis, de tendre l'autre joue à celui qui nous nous frappe sur une joue. Il ne s'agit pas de jouer l'impassibilité stoïcienne devant le mal subi, encore moins de la résignation à l'injustice. L'amour des ennemis n'est pas une utopie, mais une attitude libératrice par la force de la grâce. Habituellement, notre réflexe conditionné en face du mal subi est souvent l'auto-défense, la fermeture sur soi, l'auto-justification à cause "de la corruption, de la déficience et de la défection de la volonté" selon la terminologie de saint Augustin (Cité de Dieu, XII,7). L'amour inconditionné des ennemis est un miracle qui montre que l'impossible pour l'homme devient possible pour Dieu.

Pour aimer celui qui ne mérite pas notre amour, il faut que la volonté se libère de sa déficience pour revêtir de son efficience par la conversion qui est l'aversion contre le péché de haine et de rancoeur. Jésus nous montre qu'en aimant nos ennemis, le Règne de Dieu est déjà au milieu de nous. En faisant du bien au malfaiteur, l'homme imite Dieu qui fait lever son soleil, fait pleuvoir sa pluie, donne la terre, la lumière, l'eau, l'air aux bons et aux méchants. Sans l'ouverture à la grâce, l'homme devient le loup pour l'homme, et la terre se transforme en un grand cimétière à cause de la guerre de tous contre tous (bellum omnia contra omnes) selon Thomas Hobbes. Nous en sommes témoins aujourd'hui.

L'amour des ennemis exige l'élévation de l'âme vers Dieu pour avoir "une vision d'ensemble au monde humain" selon Romano Guardini.



2. L'AMOUR DES ENNEMIS PAR LE PARDON ET LA CONCORDE.

Dans la règle d'or (regola aurea) Jésus dit: "Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux". Il dit encore:"Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés".

Le jugement humain est souvent téméraire, erroné, présomptueux, car personne n'a la certitude évidente de la vérité de la conscience humaine. Jean Luc-Marion use la terminologie de la "certitude négative" contre "les idées claires et distinctes" de René Descartes.

Ce que nous savons du coeur de l'homme est le non-savoir. Dieu qui scrute les reins et les coeurs connaît nos intentions cachées. La porte d'axcès à l'amour de l'ennemi est le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de rencontre et de concorde possible. Souvent c'est la victime qui est invitée à pardonner afin de se libérer de toute forme de vengeance.

Saint Augustin avant sa conversion, nous raconte la mésaventure de son ami Alipe qui était son étudiant à Carthage avant de se transférer à Rome pour y exercer la profession d'avocat. Alipe était un jeune brillant, honnête, de bonnes moeurs, qui luttait contre la corruption.

Un jour, pendant sa promenade, il se voit appréhendé, maltraité par la garde qui le confondait à un brigand qui venait d'échapper. Au moment où on le conduisait en prison dans des conditions indignes pour un avocat romain, il rencontra un architecte des édifices impériaux qui le connaissait. Ce dernier interpella la garde qui s'est trompée de la personne, et Alipe fut mis en liberté.

Saint Augustin commente cet épisode en disant:"Tu as permis Seigneur que Alipe soit pris pour un voleur malgré son innocence pour cet unique motif: étant devenu un homme aussi important, il devait commencer à apprendre comment on ne doit pas traiter avec cruauté, facilité et témérité les autres.



Alipe était innocent à ce moment là, Dieu seul était témoin"(Conf.VI,9).

L'expérience de Alipe est actuelle. Combien de personnes innocentes subissent des arrestations arbitraires et des tortures atroces dans des prisons malsaines connues et inconnues, alors que les vrais délinquants, sont peut-être ceux qui condamnent sans pitié les justes?



3. DANS L'HOMME MAUVAIS, TOUT N'EST PAS MAUVAIS.

David dit à Abishaï qui veut tuer Saül: "Ne le tue pas! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur". La grandeur de David est de trouver dans son ennemi la sacralité de sa vie. Il a reçu l'onction du Seigneur. Sur ce point, Friedrich Nietzsche a raison quand il écrit:"Qui rumine la vengeance sans en être capable est un imbécile. Qui la planifie et la commet est un assassin.

Qui est capable de se venger et ne le fait pas librement est un héros". David est un modèle pour les personnes qui sont capables de se venger, mais préfèrent la voie de la bonté. La raison est que toute personne est sacrée en tant que fils et fille de Dieu. David préfigure le Christ qui pardonne ses bourreaux en disant:"Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font".



4. PRIÈRE POUR LA CULTURE DE LA PAIX

Seigneur, tu nous demandes d'aimer nos ennemis, de prier pour nos persécuteurs. Tu nous interdis aussi de juger sans encourager l'erreur et l'indifférence. Tu nous invites à corriger avec bonté et humilité qui se trompe, à souffrir du mal d'autrui et à le corriger avec miséricorde, car "la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous". Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. "Donne-nous ce que tu commandes et commande ce que tu veux". Sois bénis pour l'éternité , amen.











Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera