Papa Leone XIV, al mondo e alla Chiesa non servono "cristiani per le occasioni"

Di Angela Ambrogetti - ACI Stampa

"La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un’etichetta esteriore; hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il Regno di Dio ovunque si trovano". Papa Leone XIV lo ha detto commentando il Vangelo di oggi prima della preghiera mariana dell' Angelus di mezzogiorno. "Forse- ha detto il Papa- non mancano i “cristiani delle occasioni”, che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso o partecipano a qualche evento; ma pochi sono quelli pronti a lavorare ogni giorno nel campo di Dio, coltivando nel proprio cuore il seme del Vangelo per poi portarlo nella vita quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, nei vari ambienti sociali e a chi si trova nel bisogno.

Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali; serve soprattutto pregare il Padrone della Messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore, coltivare il dialogo con Lui".

Dopo la preghiera Leone XIV ha salutato i gruppi presenti di fedeli che con il caldo attraversano le Porte Sante, un cammino "ammirevole".

Un saluto anche in inglese con le condoglianze per il disastro in Texas: preghiamo per le vittime. Poi l'appello per la pace, per toccare i cuori dei governanti e cercare il dialogo.

Poi il saluto e l'augurio per un tempo di vacanza. E infine il suo Buona Domenica.

E si è saputo oggi anche del dono che il Papa ha ricevuto: due veicoli elettrici di dimensioni compatte che possano essere comodamente trasportati in aereo nelle tratte di lungo raggio e rispondono ai più alti standard di sicurezza. Le due piccole vetture sono un omaggio al Papa del team Exelentia, azienda fondata e diretta dagli imprenditori Domenico e Giovanni Zappia, insieme al Gruppo Club Car, ha potuto consegnare personalmente al Pontefice in occasione di un incontro privato tenutosi presso le Ville Pontificie di Castel Gandolfo lo scorso 3 luglio. L’input di realizzazione è giunto dalla Gendarmeria Vaticana di fondamentale apporto il contributo fattivo ricevuto da ITA Airways nel definire le caratteristiche tecniche, in special modo dimensionali dei veicoli e di ancoraggio, necessarie a poter imbarcare le navette sui velivoli di lungo raggio.

Nel pomeriggio il Papa si è trasferito a Castel Gandolfo dove si trattiene fino al 20 luglio prossimo.

Sospese le udienze generali, confermanti per ora solo alcuni appuntamenti come la messa domenica 13 luglio, alle ore 10, la Messa nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova, la preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30, una nuova Messa nella Cattedrale di Albano, sede di cui l'allora cardinale Prevost era titolare prima dell'elezione al pontificato. Lo stesso giorno, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus di nuovo in Piazza della Libertà; nel pomeriggio farà ritorno in Vaticano.