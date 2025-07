Almanach de mercredi 9 juillet saint Fabrice

La Chiesa celebra Santi Martiri Cinesi (Agostino Zhao Rong e 119 Compagni)

Padre Francesco Fernández de Capillas, domenicano ucciso nel 1648, è considerato il protomartire della Cina. A lui, nei tre secoli successivi, si aggiunsero non solo missionari occidentali, ma anche uomini e donne autoctoni, di ogni età e stato di vita, compresi alcuni seminaristi, contro i quali, nel 1811, era stato emanato un editto apposito. I martiri di cui la Chiesa fa memoria il 9 luglio sono giunti alla beatificazione in momenti diversi, ma le loro cause sono state unificate l'11 gennaio 2000. Dopo la firma del decreto "de signis", avvenuta undici giorni dopo, il 22 gennaio, il Papa san Giovanni Paolo II li ha iscritti fra i santi il 1° ottobre 2000, nel corso del Grande Giubileo.

“Il Giubileo è un tempo di misericordia, di conversione e di rinnovamento spirituale, un’occasione per avvicinarsi a Dio con cuore sincero.” (Papa Leone XIV)

Questa frase di Papa Leone XIII sul Giubileo sottolinea un concetto che va oltre la dimensione religiosa: è un invito a prendersi del tempo per riflettere, fare il punto e rinnovarsi. In un mondo sempre frenetico, trovare momenti per rallentare e rimettersi in carreggiata è fondamentale, sia sul piano personale che collettivo.