Almanach de lundi 7 juillet saint Savin

La Chiesa celebra Sant' Edda di Winchester Vescovo

Monaco prima che vescovo, Edda si distinse per la sua tenace opposizione a qualsiasi tentativo di suddividere la sua diocesi, dimostrando una notevole determinazione politica. La sua figura, sebbene non priva di ombre, è quella di un pastore devoto, capace di conciliare le esigenze spirituali del suo popolo con le complesse dinamiche politiche del suo tempo. Il suo rapporto con figure di spicco come Teodoro di Canterbury e Aldhelmo di Malmesbury, testimoniato dalla corrispondenza, suggerisce un uomo di cultura e di ampi interessi, capace di dialogare con i più importanti intellettuali del suo tempo.

Il sole sorge alle ore 5,48 e tramonta alle ore 21,22

“Il Giubileo è un tempo di misericordia, di conversione e di rinnovamento spirituale, un’occasione per avvicinarsi a Dio con cuore sincero.” (Papa Leone XIV)

Questa frase di Papa Leone XIII sul Giubileo sottolinea un concetto che va oltre la dimensione religiosa: è un invito a prendersi del tempo per riflettere, fare il punto e rinnovarsi. In un mondo sempre frenetico, trovare momenti per rallentare e rimettersi in carreggiata è fondamentale, sia sul piano personale che collettivo.