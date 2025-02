Incendio canna fumaria a Pont Saint Martin, intervento concluso nella notte

L’incendio della canna fumaria a Pont Saint Martin si è concluso nella notte, dopo ore di lavoro intenso da parte dei vigili del fuoco professionisti di Aosta e dei volontari locali. Il rogo, che ha coinvolto la canna fumaria di un'abitazione, è stato tempestivamente segnalato, e la risposta delle forze di emergenza è stata rapida ed efficace.

L’intervento ha visto l’impiego di mezzi specializzati come l'APS (Autopompa Serbatoio) e l'Autoscala, quest'ultima fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori nel raggiungere il tetto dell'edificio, un’operazione delicata vista la posizione e le condizioni dell'incendio. Nonostante l’intensificarsi delle difficoltà legate all’accesso sul tetto, il supporto dell’Autoscala ha permesso di svolgere le operazioni in sicurezza, evitando ulteriori danni alla struttura.

Un altro aspetto non indifferente è stato il contesto in cui l'intervento si è svolto: i festoni del Carnevale, appesi nelle strade, hanno reso ancora più complicato il lavoro dei vigili, ma non hanno fermato la professionalità e la determinazione con cui hanno affrontato la situazione. La collaborazione tra i vigili del fuoco professionisti e i volontari locali si è rivelata essenziale per portare a termine l’intervento in modo efficiente, nonostante le difficoltà.

Alla fine, dopo ore di lavoro sotto il freddo della notte, l’incendio è stato domato e la zona messa in sicurezza. L’intervento, purtroppo, è terminato solo nelle ore notturne, ma la prontezza e la coordinazione tra tutti i partecipanti ha fatto sì che la situazione non degenerasse, salvaguardando la sicurezza di abitanti e strutture.