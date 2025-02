Quart: Nuovo impianto semaforico in Loc. Amerique per migliorare la sicurezza e l'accessibilità

A partire dalla mezzanotte di mercoledì 19 febbraio, il nuovo impianto semaforico che regola l'accesso alla località Amerique nel Comune di Quart entrerà in funzione. L'introduzione di questo impianto semaforico consentirà finalmente agli automobilisti provenienti da Torino e diretti verso Aosta di svoltare in sicurezza verso la zona commerciale, grazie all'istituzione di un tempo di svolta dedicato. Si tratta di un intervento atteso da tempo e che risponde a una necessità di sicurezza e fluidità del traffico in una zona sempre più trafficata.

I lavori, che avrebbero dovuto iniziare ad aprile 2024, sono stati posticipati per necessità di ulteriori approfondimenti progettuali richiesti da ANAS. Nonostante il ritardo, il progetto è stato completamente finanziato dal Comune di Quart per un importo di 24mila euro, utilizzando le somme dell’extra-canone derivanti dalla convenzione Consip per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, stipulata con Enelx. L'intervento ha previsto la sostituzione di tutte le lanterne e dei pali di sostegno, oltre all’aggiunta degli indicatori per la svolta dedicata, migliorando così la sicurezza e l'efficienza del traffico.

Il sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin, ha espresso grande soddisfazione per l'attivazione del nuovo impianto, sottolineando che questa rappresenta una risposta concreta alle richieste della comunità locale. "Questa è una mia richiesta reiterata da anni, che finalmente trova soddisfazione. Mi sono fatto portavoce delle esigenze dei commercianti della zona e sono contento che, dopo tanto lavoro, siamo riusciti a dare una soluzione concreta a un problema che interessava direttamente la sicurezza stradale e la vivibilità dell'area", ha dichiarato Bertholin.

Il nuovo impianto semaforico non solo migliora la sicurezza degli automobilisti, ma rappresenta anche un importante passo avanti per la zona commerciale di Loc. Amerique, dove le attività locali potranno beneficiare di una maggiore accessibilità. Questo intervento si inserisce in un contesto di continuo impegno da parte dell'amministrazione comunale nel migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini, attraverso soluzioni concrete e mirate.