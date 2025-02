I Light Pila 2025 un’edizione da record

L'undicesima edizione di I Light Pila – che si è svolta ieri a Pila – si è conclusa con un successo straordinario, confermandosi come un evento simbolo della solidarietà sulla neve. La fiaccolata in rosa, organizzata per sostenere Komen Italia nella lotta contro i tumori del seno, ha visto una partecipazione di circa 1.300 persone, tra adulti e bambini, tra chi ha partecipato alla fiaccolata sugli sci, con le ciaspole o a piedi, e chi ha voluto esserci semplicemente donando e godendosi lo spettacolo.

L'entusiasmo e la generosità dei partecipanti hanno permesso di raccogliere la cifra di 18.500 euro, interamente devoluti a Komen Italia, stabilendo un record per l’evento che ha spento, quest’anno, 11 candeline.

“Siamo orgogliosi di vedere come I Light Pila cresca anno dopo anno,” dice Felice Piccolo, Presidente del Consorzio Espace de Pila, “diventando non solo un evento attesissimo, ma anche un simbolo concreto di solidarietà. L’energia e la partecipazione straordinaria di questa edizione dimostrano quanto sia forte la volontà di fare la differenza nella lotta contro i tumori del seno. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa fiaccolata un successo senza precedenti.”

Un evento che ha saputo unire sport, musica e beneficenza, grazie all'impegno del Consorzio Turistico L’Espace de Pila, di Pila S.p.A., dei maestri di sci di Pila, del Comune di Gressan, nonché degli sponsor e dei media partner che hanno supportato l'iniziativa.

Presente all’evento anche l’attore e comico Roberto Ciufoli, nominato Ambasciatore in Rosa di Komen Italia lo scorso febbraio presso la Camera dei Deputati: “Io per lavoro faccio spettacoli, ma far parte di uno spettacolo come questo di I Light Pila è un’esperienza di vita. Meraviglioso ed emozionante è vedere che qui a Pila il numero di partecipanti aumenta anno dopo anno, da 11 anni, con un entusiasmo che cresce insieme ai partecipanti. Questo vuol dire che lo scopo è uno di quelli importanti, ovvero combattere un cancro che non possiamo accettare senza fare nulla, e l’associazione che porta avanti questa lotta ha raggiunto un livello così alto che la gente ne capisce il lavoro e lo apprezza tanto da riempire le piazze italiane durante le gare e le piste di Pila in questa occasione. Quindi viva Komen Italia e viva Pila!”

La

giornata è iniziata con l'apertura del villaggio alle ore 14:00, tra musica e animazione a cura di La Vale di Radio Deejay e Francesco Ciocca. Alle 18:30, la partenza della fiaccolata ha dato vita a un emozionante spettacolo, culminato con la consegna simbolica del ricavato a Komen Italia e una serata all'insegna della festa e della condivisione.

L'appuntamento è per il 2026, con la dodicesima edizione di I Light Pila.