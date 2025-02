Neige Noire e Cave Mont Blanc al Wine Paris 2025

Wine Paris 2025 ha chiuso la sesta edizione, andata in scena dal 10 al 12 febbraio 2025 presso il Paris Expo Porte de Versailles, registrando 52.622 visitatori (+27%), di cui il 45% proveniente da 154 Paesi diversi.

L’evento organizzato da Vinexposium e dedicato al mondo del vino e degli alcolici ha ospitato oltre 4.600 espositori provenienti da 54 Paesi che ha portato all’aumento della superficie complessiva del 19%, complice il +64% riportato dai Paesi internazionali tra cui: Germania (+65%), Cina (+60%), Portogallo (+61)% e Romania (+75 per cento). A questi si aggiungono nuove partecipazioni di Paesi come Sudafrica, Argentina, Armenia, Macedonia del Nord e Uruguay, mentre l’Australia quadruplica la propria presenza rispetto al 2024, a conferma di un interesse crescente per il mercato internazionale.

L’Italia, che è il secondo Paese espositore per dimensioni, si è distinto per la partecipazione massiccia di 650 aziende e un raddoppio della superficie espositiva. La Francia, dal canto suo, consolida la sua posizione leader con un incremento del 7% della rappresentanza nazionale.

Si ricorda che ai padiglioni del vino si aggiunge quello dedicato agli spirits che ha registrato un aumento del 47% della superficie espositiva e quasi 300 espositori, di cui il 76% nuovi partecipanti, da 34 Paesi.

Presente all’edizione, Nicolas Bovard, presidente della Cave Mont Blanc di Morgex, che ha presentato al padiglione Italia i propri prodotti ” tantissima l’affluenza e l’interesse dimostrato per i vini di montagna, sono davvero entusiasta di aver fatto assaggiare in diverse espressioni il carattere del nostro Prié Blanc, in un paese leader nel settore vitivinicolo come la Francia”. Entusiasmo espresso anche da parte di Angelo Sarica, Founder del Brand Neige Noire, il Black gin nato ai piedi del Monte Bianco, presentato nel padiglione BE-SPIRITS, la parte espositiva dedicata al mondo della distillazione e liquoristica mondiale, “sono molto orgoglioso dei feedback ricevuti, l’interesse per i prodotti luxury rimane sempre alto, penso che questo sia l’unica via di uscita per ottenere risultati, lavorare esclusivamente sulla qualità e la propria autenticità.