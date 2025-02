Fiaccolata solidale in rosa sulla neve a sostegno di Komen Italia

Domani torna a Pila, in Valle d’Aosta, per l'undicesimo anno consecutivo, I Light Pila, la fiaccolata solidale a cui tutti possono partecipare.

Sabato 15 febbraio adulti e bambini, armati di torce a luce led rosa, scenderanno sulle piste formando un lungo fiume luminoso. Sarà possibile partecipare con sci, snowboard, a piedi o con le ciaspole.

I Light Pila è un evento che unisce sport, divertimento e solidarietà, dedicato alla lotta contro i tumori del seno. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Komen Italia, un'organizzazione basata sul volontariato che opera da 25 anni nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. L'associazione è in prima linea nel sostenere iniziative per la prevenzione, la cura e la ricerca per la salute femminile

I fondi raccolti contribuiranno a finanziare progetti e programmi a livello nazionale. Tra cui l'associazione Viola, un'organizzazione con sede in Valle d'Aosta, nata nel 1997 per aiutare le donne colpite da tumore al seno, sostenuta da Komen Italia e coinvolta nell’evento.

Nelle edizioni precedenti I Light Pila ha raccolto complessivamente oltre 120mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone. Numeri che più di mille parole dimostrano l’importanza e il valore dell’evento, che ha raggiunto l’edizione numero undici grazie all’impegno del Consorzio Turistico L’Espace de Pila, di Pila s.p.a., dei maestri di sci di Pila che svolgono il lavoro di coordinamento sulle piste per la discesa a titolo del tutto volontario, e del Comune di Gressan, che da sempre sente fortemente questa manifestazione, e partecipa ogni anno col proprio contributo a testimonianza del proprio impegno sociale.

Una giornata indimenticabile di divertimento, musica e solidarietà sulla neve. I Light Pila non è solo una fiaccolata, ma una vera e propria festa. E il dress code? Ovviamente ROSA: a tutti coloro che si presenteranno indossando qualcosa di rosa verrà riservato un omaggio speciale.



IL PROGRAMMA

Dalle ore 14:00: apertura del villaggio, dove sarà possibile ritirare la fiaccola presentando la ricevuta del pagamento o iscriversi direttamente. L'atmosfera sarà di festa, con musica e dj set. La Vale di Radio Deejay e Francesco Ciocca animeranno e presenteranno l’evento. Ore 17:30: appuntamento allo ski village per i partecipanti con le ciaspole, con partenza alle ore 18.00. Le guide di Trekking Habitat e Tracce Alpine accompagneranno i partecipanti lungo il percorso.

Ore 17:30: ultima risalita con gli impianti per gli sciatori. Fino alle 17:30 resteranno aperte le seggiovie Liaison e la Funivia Gorraz Grand Grimod per raggiungere i punti di partenza della fiaccolata.

Dalle 18:30: partenza della fiaccolata.

Apertura straordinaria telecabina Aosta Pila, dalle 8:00 alle 23:00.

Prima della fiaccolata le baite di Pila accoglieranno i partecipanti con musica, tè caldo e vin brulé

Lo Baoutson – musica anni 60/70/80.

La Chatelaine – musica elettronica/house.

Société Anonime de Consommation – musica italiana anni 80/90.

Hermitage – musica commerciale.

Buvette Grimod – musica rock.

Ore 20:00 circa: termine della fiaccolata, consegna simbolica del ricavato alla Komen Italia e ancora tanta musica.

Quota minima di donazione: € 15,00 (adulto) - € 8,00 (ragazzi sotto i 14 anni se accompagnati).

Sarà inoltre possibile acquistare (online e alle biglietterie) il pacchetto I Light Pila che comprende lo Skipass scontato a 44,00 euro + i 15 euro dell’iscrizione. Chi si presenta alle biglietterie con la ricevuta dell’iscrizione avrà comunque lo Skipass giornaliero scontato.

Modalità di iscrizione:

Online sui siti PILA.IT e KOMEN.IT.

Il giorno stesso della fiaccolata alle biglietterie o al villaggio in zona partenza funivia.

Presso le biglietterie della telecabina Aosta-Pila.

Presso i bar/ristoranti, esercizi commerciali, hotel ecc. di Pila.

Presso la sede dell’Associazione VIOLA di Aosta, ogni martedì dalle 9:30 alle 11:30.

Possibilità di soggiornare in una delle strutture consigliate e gustare l'evento in uno dei ristoranti o bar raccomandati.