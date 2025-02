Imparare a manutenere la propria bici con Delfo: corso gratuito di riparazione a Aosta

Fiab Aosta à Vélo, in collaborazione con PLUS (ex Cittadella), promuove un'opportunità imperdibile per gli appassionati di ciclismo e per chi desidera imparare a prendersi cura della propria bicicletta: un corso gratuito di manutenzione e riparazione bici, tenuto da uno dei più rinomati esperti del settore, Alessandro “Delfo” Delfino, socio Fiab e meccanico ciclista altamente qualificato.

Il corso si svolgerà in tre giornate, per un totale di 6 ore, presso la sede di PLUS, in Via Garibaldi 7, ad Aosta. Grazie alla collaborazione con PLUS, il corso è completamente gratuito, offrendo una grande opportunità per tutti coloro che vogliono acquisire competenze pratiche senza alcun costo. I partecipanti, a partire dai 15 anni, potranno imparare direttamente da un professionista del settore, che svolge anche un servizio di riparazione biciclette a domicilio, diventando così un punto di riferimento per la comunità ciclistica locale.

Le date del corso sono fissate per il mercoledì 12 e 19 marzo dalle 18:00 alle 20:00, e per sabato 29 marzo dalle 10:00 alle 12:00, con una sessione speciale dedicata al test delle biciclette in ciclabile, per mettere in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche. Il corso avrà un numero massimo di 20 partecipanti, con priorità per i tesserati Fiab, per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità.

Alessandro “Delfo” Delfino, conosciuto per la sua vasta esperienza, competenza e la sua Bicicletteria, è il docente ideale per un corso che mira a fornire agli iscritti non solo conoscenze teoriche, ma anche abilità pratiche per risolvere i comuni problemi di manutenzione delle biciclette, dai più semplici ai più complessi. Delfo è infatti un esperto ciclista e meccanico, e grazie al suo servizio di riparazione a domicilio ha aiutato numerosi ciclisti a mantenere le loro biciclette in perfette condizioni. Non perdere l'opportunità di imparare da uno dei migliori del settore e di migliorare la manutenzione della tua bici in modo pratico e professionale!

Per partecipare, è possibile iscriversi inviando una mail a fiabvda@gmail.com o info@plusaosta.com.