Continua l'azione di contrasto al gioco illegale della Guardia di Finanza e ADM con il CoPReGI

L'attività di contrasto al gioco illegale prosegue con grande impegno da parte delle forze di polizia, con un particolare focus sulla tutela dei cittadini e delle fasce più vulnerabili, tra cui i minori. Grazie all'azione sinergica del Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale (CoPReGI), composto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, sono stati effettuati importanti controlli in tutta Italia. Questi controlli, svoltisi tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2024, hanno interessato principalmente i punti di vendita di scommesse, i Punti di Vendita Ricariche e gli esercizi commerciali con apparecchi da gioco (AWP).

L'operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi agenti delle forze di polizia e tecnologie avanzate per il monitoraggio, ha portato alla scoperta di numerosi illeciti. Sono stati riscontrati ben 24 punti non autorizzati di raccolta scommesse, che operavano al di fuori della legge. Inoltre, sono stati sequestrati 111 apparecchi AWP, totem e personal computer utilizzati per connettersi a siti di gioco irregolari. Il totale delle sanzioni amministrative elevate ha superato i 3 milioni e 400 mila euro, e 48 soggetti sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per la violazione delle normative sul gioco d’azzardo illegale.

L'azione è stata il frutto di un lavoro di monitoraggio continuo e di coordinamento tra le forze di polizia, che hanno fatto un uso mirato di tecnologie specifiche per tracciare i flussi di gioco e individuare gli illeciti. Il successo di queste operazioni dimostra l'efficacia di una collaborazione interforze che ha come obiettivo primario la prevenzione e la repressione del gioco illegale, creando al contempo un ambiente di gioco sicuro e protetto per i cittadini.

L'importanza di questo tipo di attività risiede nel suo impatto sociale. La lotta contro il gioco d'azzardo illegale è un passo fondamentale per contrastare fenomeni criminali spesso associati a questo settore, come il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività illecite e la tutela dei più vulnerabili. In particolare, i minori sono una delle categorie più a rischio, in quanto il gioco d'azzardo può avere effetti devastanti sul loro sviluppo psicologico e sociale. Proprio per questo motivo, la missione del CoPReGI è anche quella di proteggere i minori da questa piaga sociale, garantendo loro un ambiente sano e privo di rischi legati al gioco illegale.

Anche in Valle d'Aosta, come nel resto d'Italia, l’attività di prevenzione e repressione del gioco illegale è fondamentale per tutelare la comunità. In una regione dove la gestione del gioco è particolarmente delicata, a causa delle sue dimensioni più contenute rispetto alle grandi città, i controlli diventano essenziali per evitare che il fenomeno del gioco d'azzardo possa crescere in modo incontrollato e danneggiare i cittadini, in particolare quelli più vulnerabili. La presenza delle forze di polizia sul territorio valdostano è una garanzia per i cittadini, che possono usufruire di un gioco legale e sicuro, lontano da pratiche illegali e pericolose.

L'azione continua di ADM e delle forze di polizia non solo contrasta le attività illegali, ma favorisce anche la diffusione della cultura del gioco responsabile. In un contesto in cui il gioco può facilmente diventare una dipendenza, è importante che siano messe in atto misure di prevenzione per sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sui rischi legati al gioco d'azzardo e sui benefici di scegliere opzioni legali e sicure.