Vers les élections

La Valle d'Aosta, come l'intera Italia, sta attraversando un momento di grande incertezza. Le sfide economiche, sociali e politiche che affrontiamo sono enormi, ma più di ogni altra cosa è la sfiducia nelle istituzioni a minare il nostro tessuto sociale. Un cambiamento radicale è non solo necessario, ma urgente. Il lettore che ci ha sollecitato su questo tema, che ringrazio, ha centrato il cuore del problema: è il momento di costruire una politica che rimetta al centro il bene comune e che sia realmente garante di giustizia e uguaglianza per tutti. La nostra regione e il nostro Paese meritano una classe dirigente che agisca con trasparenza e responsabilità, non solo con l’obiettivo di preservare il proprio potere o favorire le proprie reti di connessione.

Con il lettore concordo che da troppo tempo, la politica valdostana e quella nazionale sono state dominate dal clientelismo, un sistema che favorisce chi è dentro, chi ha le giuste conoscenze e appartiene a certi gruppi. Si tratta di una realtà che mina la fiducia dei cittadini e che alimenta un circolo vizioso di disuguaglianza. È un sistema che ci dice, a livello quotidiano, che il merito e il lavoro non sono sufficienti, che non importa quanto tu sia capace, se non fai parte del gruppo giusto. È questo il sistema che ci è stato imposto, e che troppo spesso abbiamo accettato. Ma non possiamo e non dobbiamo più tollerarlo.

È giunto il momento di chiedere conto a chi ci governa, di smettere di accettare che il clientelismo e il nepotismo siano considerati la norma. Dobbiamo lottare per un futuro in cui le risorse vengano distribuite equamente e in cui i diritti siano davvero per tutti, non solo per una parte privilegiata della popolazione. Dobbiamo rivendicare un sistema politico che non usi le istituzioni come un mezzo per favorire pochi a scapito di molti, ma che sappia invece essere strumento di crescita e di opportunità per tutta la comunità.

Non possiamo più permettere che il nostro futuro sia condizionato dalle logiche di potere di pochi. La politica deve essere finalmente messa al servizio della comunità, non della parte politica o degli interessi di un clan. È tempo di voltare pagina, di abbandonare le vecchie logiche di gestione del potere che hanno condizionato la nostra società e di dare spazio a una nuova visione di politica, capace di essere inclusiva, trasparente e realmente vicina ai bisogni della gente.

Rifondare la politica significa restituirle il suo vero ruolo: quello di servire il popolo e non di servirsene. I cittadini hanno diritto a una politica che sappia ascoltare, che sia capace di rispondere ai problemi reali, non quella che si preoccupa solo di salvaguardare il proprio potere. Solo con una politica che mette al centro i valori della giustizia e dell’uguaglianza, che agisce nell’interesse collettivo, sarà possibile affrontare le sfide che la Valle d’Aosta e l’intero Paese si trovano a vivere.

È ora di costruire una politica più giusta e più equa, una politica che sia il faro di una società in cui i doveri non siano una privilegio per pochi, ma una responsabilità condivisa da tutti. La strada sarà lunga, ma è l'unica possibile per garantire un futuro migliore a tutti, senza eccezioni.

Verso le elezioni

La Vallée d'Aoste, comme l'ensemble de l'Italie, traverse un moment de grande incertitude. Les défis économiques, sociaux et politiques auxquels nous faisons face sont énormes, mais plus que tout, c'est la méfiance envers les institutions qui mine notre tissu social. Un changement radical est non seulement nécessaire, mais urgent. Le lecteur qui nous a sollicités sur ce sujet a parfaitement ciblé le cœur du problème : il est temps de construire une politique qui remette au centre le bien commun et qui soit réellement garante de justice et d'égalité pour tous. Notre région et notre pays méritent une classe dirigeante qui agisse avec transparence et responsabilité, non seulement dans le but de préserver son propre pouvoir ou de favoriser ses propres réseaux de connexions.

Depuis trop longtemps, la politique valdôtaine et la politique nationale sont dominées par le clientélisme, un système qui favorise ceux qui sont à l'intérieur, qui ont les bonnes connaissances et qui appartiennent à certains groupes. Il s'agit d'une réalité qui mine la confiance des citoyens et qui alimente un cercle vicieux d'inégalité. C'est un système qui nous dit, au quotidien, que le mérite et le travail ne suffisent pas, que peu importe combien vous êtes capable, si vous ne faites pas partie du bon groupe. C'est ce système qui nous a été imposé et que nous avons trop souvent accepté. Mais nous ne pouvons plus, et nous ne devons plus, le tolérer.

Il est temps de rendre des comptes à ceux qui nous gouvernent, de cesser d'accepter que le clientélisme et le népotisme soient considérés comme la norme. Nous devons lutter pour un avenir où les ressources sont réparties équitablement et où les droits sont véritablement pour tous, pas seulement pour une partie privilégiée de la population. Nous devons revendiquer un système politique qui n'utilise pas les institutions comme un moyen de favoriser quelques-uns au détriment de beaucoup, mais qui sache être un outil de croissance et d'opportunités pour toute la communauté.

Nous ne pouvons plus permettre que notre avenir soit conditionné par les logiques de pouvoir de quelques-uns. La politique doit enfin être mise au service de la communauté, et non au service de la partie politique ou des intérêts d'un clan. Il est temps de tourner la page, d'abandonner les anciennes logiques de gestion du pouvoir qui ont conditionné notre société et de laisser place à une nouvelle vision de la politique, capable d'être inclusive, transparente et véritablement proche des besoins du peuple.

Refonder la politique, c'est lui redonner son vrai rôle : celui de servir le peuple et non de s'en servir. Les citoyens ont droit à une politique qui sache écouter, qui soit capable de répondre aux problèmes réels, et non celle qui ne se préoccupe que de sauvegarder son propre pouvoir. Ce n'est qu'avec une politique qui place les valeurs de justice et d'égalité au centre, qui agit dans l'intérêt collectif, qu'il sera possible de relever les défis auxquels la Vallée d'Aoste et l'ensemble du pays se trouvent confrontés.

Il est temps de construire une politique plus juste et plus équitable, une politique qui soit le phare d'une société où les devoirs ne soient pas un privilège pour quelques-uns, mais une responsabilité partagée par tous. Le chemin sera long, mais c'est le seul possible pour garantir un avenir meilleur pour tous, sans exception.