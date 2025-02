CHIUSURA SS 26 TRA PRE-SAINT-DIDIER E COURMAYEUR IL 12 FEBBRAIO

L' ANAS ricorda la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 26, che collegherà Pré-Saint-Didier a Courmayeur, per la giornata di mercoledì 12 febbraio. La chiusura è prevista dalle 9 alle 10 del mattino e si rende necessaria per il ripristino di un cavo dell'alta tensione. Il tratto interessato dalla chiusura sarà di circa 300 metri, con limitazioni al traffico durante l’intero intervento.

Inizialmente, i lavori erano previsti per oggi, ma a causa delle avverse condizioni meteo, che avrebbero compromesso la sicurezza delle operazioni da svolgere con elicottero, l'ANAS ha deciso di posticipare l'intervento a mercoledì 12 febbraio. Le condizioni climatiche, infatti, sono un fattore cruciale per garantire che il lavoro possa essere effettuato in totale sicurezza, senza compromettere né l'incolumità degli operatori né quella degli automobilisti.

Per limitare i disagi, è stato predisposto un percorso alternativo che consentirà il passaggio dei veicoli leggeri. Gli automobilisti dovranno percorrere Avenue du Dent du Geant a Pré-Saint-Didier e proseguire lungo via Circonvallazione fino ad arrivare alla rotatoria che immette sulla statale 26, in direzione Courmayeur. L'itinerario alternativo è stato studiato per garantire la continuità del traffico, pur limitando al minimo i disagi per i pendolari e i turisti che ogni giorno percorrono questa strada.

Si consiglia a tutti gli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica stradale e di pianificare il proprio viaggio in modo da evitare inconvenienti, tenendo in considerazione la deviazione e l'orario di chiusura programmato. La sicurezza stradale resta una priorità e ANAS sta facendo il possibile per ridurre al minimo i disagi durante l'esecuzione di questo importante intervento tecnico.