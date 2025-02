IlIl PD VDA chiede un passo verso la parità di genere e una politica condivisa

Il Partito Democratico della Valle d'Aosta (PDVDA) esprime il proprio supporto all’ipotesi di riforma elettorale, proposta con l’obiettivo di rendere più equo e rappresentativo il sistema politico regionale. L’idea centrale della riforma consiste nell’introduzione della possibilità di esprimere fino a tre preferenze, mantenendo però l’obbligo di votare per candidati di entrambi i generi, una misura che già è in vigore nei comuni e che, secondo il partito, rappresenta un “primo passo verso un miglioramento sentito dalla popolazione e richiesto da numerose forze politiche”.

Questa proposta, purtroppo, non è una panacea che risolva tutte le problematiche del sistema elettorale valdostano, ma viene considerata da molti come una necessaria evoluzione per garantire maggiore inclusività e parità di rappresentanza nelle istituzioni locali. Tuttavia, il PDVDA sottolinea che si tratta solo di un inizio e che sono necessarie ulteriori modifiche legislative per rendere il momento del voto davvero partecipato e fruibile da tutti i cittadini.

"L’ipotesi di passaggio dalla preferenza unica a quella tripla, con la garanzia della parità di genere, è un passo avanti importante", afferma Luca Tonino, segretario del PDVDA. "Tuttavia, non possiamo fermarci qui: è necessario andare oltre, per garantire che tutti gli aspetti del sistema elettorale siano riformati in modo da rispondere alle reali esigenze della popolazione."

Tra le principali richieste avanzate dal PDVDA, emerge la necessità di garantire la presenza di entrambi i generi anche all’interno dell’esecutivo regionale. “Riteniamo indispensabile prevedere la presenza di entrambi i generi nell’esecutivo regionale”, sottolinea ancora Tonino. Questo intervento si inserisce in un contesto di maggiore sensibilità verso la parità di genere, che deve permeare tutte le sfere politiche e amministrative, per assicurare che tutte le voci della società valdostana possano trovare una rappresentanza adeguata.

Il PDVDA non si ferma però a queste proposte e si mostra disponibile a collaborare con tutte le forze politiche locali per sviluppare un “ragionamento organico sul momento del voto previsto per il prossimo autunno”. Non solo, ma il partito si dichiara pronto ad affrontare il tema delle nuove regole elettorali con un ampio spirito di collaborazione e con l’intento di giungere a una soluzione politica che possa essere condivisa da tutte le forze politiche valdostane.

"Le riforme non devono essere patrimonio di nessuno, ma patrimonio dei valdostani", continua Tonino, ribadendo l'importanza di lavorare per il bene comune. "Vogliamo che i cittadini, nel momento massimo della democrazia rappresentato dal voto, possano recarsi alle urne con regole certe, frutto di un’ampia condivisione."

Nel contesto delle riforme elettorali, la Valle d'Aosta sta vivendo una stagione di riflessione e dibattito, con la necessità di adattare il sistema alle evoluzioni politiche e sociali della regione. Questo cambiamento non è solo una questione di equità formale, ma un passo verso un'idea di democrazia più inclusiva, che tenga conto delle diverse sensibilità presenti nella società.

L'introduzione di queste nuove regole elettorali potrebbe infatti rappresentare un’opportunità per rafforzare la fiducia nella politica, dando ai cittadini la certezza che il sistema elettorale sia costruito per riflettere la loro volontà in modo autentico e paritario. Il PDVDA sembra determinato a lavorare in questa direzione, in un contesto che potrebbe segnare un'importante evoluzione per la politica della Valle d'Aosta, aprendo la strada a una maggiore partecipazione e a un cambiamento strutturale che possa rispondere alle sfide del futuro.