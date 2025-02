Per lavori sulla SS26 limitazioni al traffico a Courmayeur dal 10 al 13 febbraio

Per consentire il completamento in sicurezza dei lavori di ripristino di un cavo dell’alta tensione da parte dell’Ente gestore dell’infrastruttura elettrica, sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale 26 Dir “della Valle d’Aosta” nel tratto tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur, al km 3,800. Le modifiche alla viabilità inizieranno lunedì 10 febbraio e dureranno fino a giovedì 13 febbraio 2025, con la previsione di un senso unico alternato nella fascia oraria 8:00 – 17:00. In particolare, martedì 11 febbraio, il tratto interessato sarà chiuso al traffico dalle 9:00 alle 10:00 del mattino.

Durante il periodo di chiusura, i veicoli leggeri saranno indirizzati su un percorso alternativo che prevede il transito su Avenue du Dent du Geant a Pré-Saint-Didier, con prosecuzione su via Circonvallazione fino all’innesto a rotatoria con la statale 26 Dir a Courmayeur.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla sicurezza, ricordando che la guida deve essere priva di distrazioni e senza assunzione di alcol o droghe. Inoltre, per monitorare in tempo reale la situazione del traffico, è possibile utilizzare l’app gratuita “VAI” di Anas, disponibile su “App Store” e “Play Store”. Per ulteriori informazioni o necessità, è attivo il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.