L'intelligence artificielle au centre des débats du Comité interparlementaire entre Vallée d'Aoste, Wallonie-Bruxelles et Jura

Qu'implique l'objectif d'être une assemblée innovante et oeuvrant à la promotion de la démocratie? C'est la question autour de laquelle s'est penché le Comité de coopération entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la République et Canton du Jura, réuni dans la capitale belge les 5 et 6 février 2025 pour sa 20e session annuelle.

Ce thème a permis de comparer les différents systèmes de fonctionnement des trois Assemblées parlementaires et d’échanger sur les nouvelles technologies utilisées, y compris l’intelligence artificielle. L’IA a également fait l’objet d’une analyse approfondie lors d’un séminaire auquel ont participé des experts en la matière.

La délégation du Conseil de la Vallée était composée des Conseillers Aurelio Marguerettaz, Mauro Baccega, Albert Chatrian et Erik Lavy, membres du Comité mixte.

«Les défis liés à l’intelligence artificielle sont nombreux - déclare le Vice-Président du Conseil, Aurelio Marguerettaz - et ces deux jours de rencontre ont été très enrichissants. Nos trois Assemblées, de façon différente, ont commencé à explorer ces nouveaux outils. Cependant, cette évolution met en lumière des risques majeurs, notamment celui d’un usage non maîtrisé dans la préparation des textes de loi: ce processus doit impérativement rester entre les mains de parlements élus démocratiquement, où l’équilibre entre les différents intérêts est garanti, et ne peut en aucun cas être réduit à un simple algorithme dicté par un système automatisé. L’intelligence artificielle ne doit pas entraîner une diminution des interactions humaines, qui demeurent essentielles au bon fonctionnement de notre société.»

«Ces rencontres sont essentielles pour le renforcement des liens avec les peuples francophones - ajoute le Conseiller Albert Chatrian -. Pour nous, Valdôtains, il est toujours fondamental de rappeler le rôle crucial de la francophonie, à la fois comme héritage historique et pilier de notre Statut d’autonomie. À cette occasion, nous avons proposé d’assurer un suivi en organisant un colloque triangulaire afin d’approfondir les enjeux de l’intelligence artificielle appliquée aux travaux des assemblées législatives.»

«Écouter, apprendre, réfléchir - souligne le Conseiller Erik Lavy -: voilà les actions principales de la confrontation dans le Comité mixte. Une grande occasion pour comprendre combien la Vallée d'Aoste doit progresser sur différents thèmes, de l'intelligence artificielle à la question linguistique. Une rencontre avec d'autres francophones qui démontre comme nos systèmes digitaux et linguistiques trop souvent ne sont pas à la hauteur.»

«Dans le cadre du dialogue avec les deux Parlements - conclut le Conseiller Mauro Baccega -, l’échange d’expériences a été particulièrement intéressant, notamment à travers les perspectives présentées sur la communication avec les citoyens. Ce point est essentiel, car une communication claire, transparente et accessible renforce la confiance du public dans les institutions et favorise une participation plus active à la vie démocratique».