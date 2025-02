Saison Culturelle 2024/2025: "Oliva Denaro" - Uno spettacolo teatrale imperdibile

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2024/2025, giovedì 13 febbraio, alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta, è in programma lo spettacolo teatrale Oliva Denaro, portato in scena da Ambra Angiolini e tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, con Giorgio Gallione alla regia e la drammaturgia. Uno spettacolo che affronta con intensità e sensibilità una storia di emancipazione, coraggio e resistenza contro la violenza e i pregiudizi.

Oliva Denaro si ispira alla vicenda reale di Franca Viola, la ragazza siciliana che, negli anni ’60, fu la prima a dire no al cosiddetto “matrimonio riparatore” dopo aver subito violenza. Il romanzo, da cui il lavoro teatrale prende spunto, trasforma questa storia in un racconto che attraversa il tempo, narrando di una giovane quindicenne in un’Italia in cui la legge consentiva all’autore di una violenza sessuale di estinguere la propria pena sposando la vittima. In un mondo che vedeva la donna come un bene da “riparare”, Oliva, ormai adulta, racconta la sua lotta per trovare il proprio posto nel mondo. La sua ribellione silenziosa ma rivoluzionaria contro un destino già scritto la porta a scegliere con forza di non accettare compromessi, trasformandosi in un simbolo universale di libertà e autodeterminazione.

La narrazione si arricchisce di una colonna sonora che attinge al repertorio di Mina, con canzoni come “Città vuota”, “Nessuno”, “Soli”, “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, alcune delle quali già presenti nel testo letterario di Viola Ardone. Come ricorda Oliva stessa: “Dalla finestra aperta arriva di nuovo la musica di una canzone, ancora Mina. E penso che le canzonette siano un inganno, perché sono piene di giovani libere e spregiudicate che accusano i ragazzi addirittura di non averle ancora baciate… mentre nella realtà facciamo peccato mortale anche solo se sorridiamo”.

Le musiche originali sono di Paolo Silvestri. Il disegno luci è di Marco Filibeck. Le scene e i costumi sono di Guido Fiorato.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Tuttoteatro e Sipario

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00

I biglietti sono ancora in vendita on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406

e presso il punto vendita della Saison Culturelle (MAR Piazza Roncas, 12 – AOSTA Tel : +39 0165 32 778) secondo il seguente orario: da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30, chiuso la domenica e i giorni festivi.

