Il Consiglio è convocato mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio

Sono state presentate 18 interrogazioni, di cui quattro del gruppo Forza Italia: apertura al pubblico del sito archeologico nell'area dei giardini di via Festaz ad Aosta; utilizzo delle fototrappole per il monitoraggio della fauna selvatica; tempistiche per la conclusione dei lavori di manutenzione del forno crematorio; contributi a sostegno delle locazioni.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato quattro interrogazioni: intitolazione del campo sportivo polivalente di regione Tzambarlet a Giorgio Carlo Dal Monte; mancata valorizzazione del Giorno del ricordo nelle scuole; apertura della piscina regionale di Pré-Saint-Didier e costi dei lavori effettuati; campagna di informazione sulla gratuità della vaccinazione contro l'Herpes zoster e lo Pneumococco.

Saranno trattate sei interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: risultati degli approfondimenti della Struttura regionale enti locali sull'intitolazione di una via di La Thuile; notizie sulle osservazioni pervenute da soggetti terzi sull'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti; ampliamento del bacino artificiale del Leissé per l'innevamento del comprensorio di Pila; subentro nella gestione del servizio idrico integrato da parte della società Services des Eaux Valdôtaines; tempi di riapertura del forno crematorio; candidature per la ricomposizione del Comitato etico territoriale.

Quattro le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: destinazione dell'ex centrale del latte di viale Piccolo San Bernardo; riassegnazione di alcune concessioni di grandi derivazioni d'acqua a società a totale controllo pubblico; lavori del Centro servizi per la povertà di via Stevenin ad Aosta; installazione di una scala di sicurezza esterna alla palazzina Centro prelievi dell'ospedale Parini.

Delle 27 interpellanze, cinque sono del gruppo Forza Italia: azioni per informare le imprese sulle opportunità e sui bandi relativi alle risorse statali del Programma operativo complementare 2014-2020; misure per garantire una copertura ottimale del trasporto pubblico, in particolare notturno, sulla tratta Aosta/Courmayeur; informazione della popolazione sull'andamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale Parini; istituzione della figura dell'Assistente infermiere; estensione dei contributi per le attività commerciali ai negozi di vicinato.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà sette interpellanze: applicazione della rotazione dei dirigenti e dei funzionari in ottemperanza alla legge sulla prevenzione della corruzione; iniziative celebrative della Giornata nazionale dell'agricoltura; predisposizione di una procedura per ricorrere in caso di errore nell'inquadramento del capo abbattuto; intendimenti per rendere permanente il codice di esenzione H05 per i pazienti fibromialgici; rispetto degli obblighi contrattuali per la fornitura e gestione del sistema informativo Trakcare; realizzazione di un corso sulla relazione e comunicazione pediatrica per gli operatori della Struttura di pediatria e patologia neonatale; pubblicizzazione dei borghi di Saint-Oyen e Étroubles a seguito della conclusione dei lavori della variante sulla Ss n. 27.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha proposto sei interpellanze: revoca della subconcessione di derivazione d'acqua per la realizzazione di una centralina nel comune di Oyace; adozioni di misure per la gestione del lupo sul territorio regionale supportate da solide basi scientifiche; programmazione per l'utilizzo di autobus a emissione zero per il trasporto pubblico locale entro il 2030; interpretazione della normativa regionale sull'aumento volumetrico degli edifici nel caso in cui non vi sia l'integrale demolizione e ricostruzione; modalità di rientro degli infermieri e degli operatori socio-sanitari nel nuovo ospedale di comunità di Verrès; iniziative per agevolare il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dei proprietari di alloggi destinati ad affitti brevi.

Nove sono le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: tipologie di forniture gratuite dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua; soluzione definitiva alla percorribilità continuativa del traforo del Monte Bianco; sinergia tra Assessorati regionali per la promozione del settore agroalimentare; motivi dei ritardi nei pagamenti degli anticipi e dei saldi relativi alla Politica agricola comune; inserimento di una figura manageriale nelle stazioni sciistiche; possibili alternative all'attuale viabilità stradale nella vallata del Cervino; riduzione dei temi e delle liste di attesa attraverso il blocco dell'attività privata in ospedale; azioni per favorire le adesioni di studenti valdostani ai corsi universitari delle professioni sanitarie; selezione di grandi eventi e analisi sulle ricadute economiche.

Saranno poi esaminate cinque mozioni, di cui una rinviata dal precedente Consiglio.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà due mozioni: impegno ad avviare azioni verso chi ha formulato false accuse sulle illegittime interferenze nei consultori; costituzione dell'Osservatorio della famiglia e mancata organizzazione della Conferenza regionale sulla famiglia.

Con una mozione, il gruppo Progetto Civico Progressista sollecita la comunicazione pubblica periodica degli esiti del monitoraggio della contaminazione da Pfas in Valle d'Aosta.

Le due mozioni del gruppo Rassemblement Valdôtain riguardano: l'adeguamento dell'indennità di bilinguismo ai dipendenti del comparto unico e dell'Ausl Vda; la dotazione di servizi igienici nelle strutture regionali adibite all'attività lavorativa del personale cantoniere.

Infine, con una risoluzione, rinviata dallo scorso Consiglio, il gruppo Forza Italia chiede alla Giunta di approfondire, nelle Commissioni competenti, la tematica dei rapporti tra Regione, Anas e Comuni.

