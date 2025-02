C'est moi qui commande

La Questione dei Migranti e la Scelta Ingiustificata del Governo Meloni: Un'Ingiustizia Senza Fine

Nel corso di questi mesi, la questione dei migranti è stata al centro di polemiche politiche e sociali, e le recenti decisioni del governo di Giorgia Meloni in merito alla detenzione dei migranti in Albania ne sono l’ennesima dimostrazione. Nonostante le sentenze favorevoli dei tribunali albanesi, che per la terza volta hanno ordinato la liberazione di 43 migranti, il governo italiano ha scelto di rimanere fermo nella sua posizione, continuando ad insistere nel farli restare dietro le sbarre in un paese che non riconosce la loro detenzione.

Questa ostinazione sembra non avere giustificazione, soprattutto considerando il contesto legale e umano. La decisione di non riportare immediatamente i migranti in Italia, come richiesto dai tribunali albanesi, è una forzatura che rischia di alimentare un clima di disumanizzazione e di disprezzo per le leggi internazionali che tutelano i diritti umani. Non si può ignorare il fatto che, in un mondo in cui i diritti umani e la dignità delle persone dovrebbero essere valori inviolabili, una simile politica di rifiuto della legalità risulta, oltre che illegittima, una macchia sulla nostra reputazione internazionale.

In Italia, un paese che si vanta delle sue tradizioni democratiche, e che vanta un Papa come guida spirituale che ha sempre parlato in difesa dei diritti dei migranti, è difficile capire come si possa ignorare tanto le sentenze dei tribunali quanto i messaggi di compassione e solidarietà che giungono dalle alte sfere religiose. Papa Francesco non ha mai smesso di richiamare alla necessità di accogliere e proteggere chi fugge da guerre, povertà e persecuzioni, eppure l'atteggiamento del governo sembra andare nella direzione opposta, come se il sacrificio dei migranti fosse una sorta di "gioco" da sacrificare sull'altare di una politica sempre più dura e insensibile.

La situazione, come evidenziato dal caso dei 43 migranti, non è solo una questione legale, ma una questione morale. Il Protocollo Italia-Albania, che ha consentito la deportazione e la detenzione di migliaia di migranti in condizioni che molti considerano inaccettabili, diventa un simbolo di quella pericolosa alleanza che antepone gli interessi politici alla dignità umana. È una vergogna, e non solo per i migranti, ma per un’intera nazione che si sta progressivamente allontanando dai principi di umanità e giustizia.

Non possiamo restare in silenzio mentre una parte significativa della nostra società si vede negare la possibilità di vivere con dignità. Allo stesso tempo, le risorse destinate a sostenere questa politica, che in molti casi non ha portato risultati concreti ma solo sofferenza, potrebbero essere impiegate in misure ben più utili per i cittadini italiani che soffrono di problemi economici reali, come la difficoltà ad acquistare i farmaci, come denunciato da molte associazioni.

Non dimentichiamo che la "patria" di cui si parla tanto in politica è una patria che dovrebbe accogliere tutti, e che la "famiglia" non è solo quella tradizionale, ma anche quella comunitaria, che deve includere chiunque abbia bisogno di protezione. Se il governo Meloni continua su questa strada, rischia di incappare in una tragica parabola: quella di un paese che, pur di apparire forte sulla scena internazionale, diventa indifferente e crudele nei confronti di chi più vulnerabile.

In definitiva, questa politica non solo danneggia i migranti, ma anche gli stessi italiani, che vedono i propri valori tradizionali snaturati dalla sete di potere e dalle forzature politiche. Non possiamo permettere che la vergogna di un protocollo sbagliato continui a farsi sentire. È tempo di riportare in Italia quei 43 migranti, di rispettare le decisioni dei tribunali, di ricordare le parole del Papa e di riscoprire la vera forza di un paese: l’umanità.

Non un passo indietro, ma un passo verso la giustizia, la solidarietà e la vera forza di una nazione che non dimentica i suoi principi fondamentali.

Méditez chers Valdôtains

Comando io

La question des migrants et le choix injustifié du gouvernement Meloni : une injustice sans fin

Au cours de ces derniers mois, la question des migrants a été au centre de polémiques politiques et sociales, et les décisions récentes du gouvernement de Giorgia Meloni concernant la détention des migrants en Albanie en sont une nouvelle démonstration. Malgré les décisions favorables des tribunaux albanais, qui ont ordonné pour la troisième fois la libération de 43 migrants, le gouvernement italien a choisi de maintenir sa position, insistant pour les garder derrière les barreaux dans un pays qui ne reconnaît pas leur détention.

Cette obstination semble injustifiable, surtout en tenant compte du contexte légal et humain. La décision de ne pas ramener immédiatement les migrants en Italie, comme le demandent les tribunaux albanais, constitue une pression qui risque d’alimenter un climat de déshumanisation et de mépris des lois internationales qui protègent les droits humains. Il est impossible d’ignorer le fait que, dans un monde où les droits humains et la dignité des personnes devraient être des valeurs inviolables, une telle politique de rejet de la légalité est, en plus d’être illégitime, une tache sur notre réputation internationale.

En Italie, un pays qui se vante de ses traditions démocratiques, et qui a un Pape comme guide spirituel, toujours défenseur des droits des migrants, il est difficile de comprendre comment l’on peut ignorer à la fois les décisions des tribunaux et les messages de compassion et de solidarité émis par les hautes sphères religieuses. Le Pape François n’a jamais cessé d’appeler à la nécessité d’accueillir et de protéger ceux qui fuient la guerre, la pauvreté et les persécutions. Pourtant, l'attitude du gouvernement semble aller dans la direction opposée, comme si le sacrifice des migrants était un "jeu" à sacrifier sur l’autel d’une politique toujours plus dure et insensible.

La situation, comme l’illustre le cas des 43 migrants, n’est pas seulement une question légale, mais une question morale. Le protocole Italie-Albanie, qui a permis la déportation et la détention de milliers de migrants dans des conditions que beaucoup considèrent comme inacceptables, devient un symbole de cette alliance dangereuse qui privilégie les intérêts politiques à la dignité humaine. C’est une honte, et pas seulement pour les migrants, mais pour une nation entière qui s’éloigne progressivement des principes d’humanité et de justice.

Nous ne pouvons pas rester silencieux pendant qu’une partie significative de notre société se voit refuser la possibilité de vivre dignement. Parallèlement, les ressources destinées à soutenir cette politique, qui dans de nombreux cas n’a pas apporté de résultats concrets mais uniquement de la souffrance, pourraient être utilisées dans des mesures bien plus utiles pour les citoyens italiens qui souffrent de problèmes économiques réels, comme la difficulté d’acheter des médicaments, comme le dénoncent de nombreuses associations.

N’oublions pas que la "patrie" dont on parle tant en politique est une patrie qui devrait accueillir tout le monde, et que la "famille" n’est pas seulement la traditionnelle, mais aussi celle de la communauté, qui doit inclure tous ceux qui ont besoin de protection. Si le gouvernement Meloni continue sur cette voie, il risque de tomber dans une parabole tragique : celle d’un pays qui, pour apparaître fort sur la scène internationale, devient indifférent et cruel envers les plus vulnérables.

En définitive, cette politique ne nuit pas seulement aux migrants, mais aussi aux Italiens eux-mêmes, qui voient leurs valeurs traditionnelles perverties par la soif de pouvoir et les manœuvres politiques. Nous ne pouvons pas permettre que la honte d’un protocole erroné continue de se faire sentir. Il est temps de ramener ces 43 migrants en Italie, de respecter les décisions des tribunaux, de se souvenir des paroles du Pape et de redécouvrir la véritable force d’un pays : l’humanité.

Pas un pas en arrière, mais un pas vers la justice, la solidarité et la véritable force d'une nation qui ne perd pas de vue ses principes fondamentaux.

Méditez chers Valdôtains