2 febbraio: Giornata Nazionale per la Vita e Giornata Mondiale della Vita Consacrata, tra speranza e testimonianza

Domenica 2 febbraio, si celebrerà la 47a Giornata nazionale per la Vita, con il tema "Trasmettere la vita, speranza per il mondo". I vescovi del Consiglio episcopale permanente, in occasione di questa giornata, invitano ad un'alleanza che rilanci il valore della maternità e della paternità, promuovendo l'impegno legislativo degli Stati per rimuovere le cause della denatalità. Viene sottolineata l'urgenza di politiche familiari che siano efficaci e stabili nel tempo, in grado di dare risposte concrete alle difficoltà che oggi molte famiglie si trovano ad affrontare. I vescovi affermano che è fondamentale "rianimare la speranza", promuovendo una cultura della vita che favorisca la scelta della trasmissione della vita stessa. Senza questa, avvertono, "nessuna forma di organizzazione sociale o comunitaria può avere un domani".

Il 2 febbraio segna anche la celebrazione della 29a Giornata Mondiale della Vita Consacrata, un’occasione per la Chiesa di stringersi con gioia e gratitudine attorno alle consacrate e ai consacrati. Il Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le società di vita apostolica sottolinea che questa giornata rappresenta un momento di riflessione sul cammino spirituale delle persone che hanno scelto di dedicare la loro vita a Dio per la Chiesa e per il mondo. La ricorrenza, che coincide con la festa della Presentazione di Gesù al tempio, si inserisce nel cammino di preparazione al Giubileo che si celebrerà a livello mondiale in ottobre.

Il Dicastero ricorda anche che la Giornata Mondiale della Vita Consacrata sarà un’occasione di preghiera per chiedere al Signore il dono di sante vocazioni e per accogliere la grazia di essere testimoni dell’annuncio di speranza e costruttori di pace, testimoniando con la vita che nessuno è escluso dalla misericordia di Dio.

In Diocesi di Aosta, la Giornata sarà celebrata domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18.00, con una celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Aosta, presieduta da Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, in occasione degli anniversari delle rinnovazioni delle professioni religiose.