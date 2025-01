Uso del cellulare alla guida e nuovo Codice della Strada

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida diventano ancora più severe. L’obiettivo è chiaro: prevenire distrazioni al volante, che sono una delle principali cause di incidenti stradali in Italia.

La nuova normativa prevede anche la sospensione immediata della patente.

Con il nuovo Codice della strada, le sanzioni sono aumentate:

La sanzione pecuniaria varia da 250 a 1.000 euro. In caso di recidiva (cioè se commetti la stessa infrazione entro due anni), la multa può salire fino a 1.400 euro.

Decurtazione punti patente: Per la prima violazione vengono tolti 5 punti dalla patente, ma in caso di recidiva si passa a 10 punti.

Sospensione immediata della patente: Se la patente ha meno di 20 punti, scatta una sospensione automatica che può durare da 7 a 30 giorni, a seconda del punteggio residuo. In caso di incidente, la durata della sospensione raddoppia.

La sospensione immediata è una delle novità più discusse. A differenza del passato, non è più necessario che la violazione venga notificata successivamente. Gli agenti di polizia possono applicare la sospensione direttamente al momento della contestazione dell’infrazione. La durata varia in base ai punti residui sulla patente:

7 giorni: Se hai almeno 10 punti sulla patente.

15 giorni: Se i punti sono meno di 10.

Raddoppio della sospensione: Se l’infrazione è associata a un incidente stradale.

Secondo i dati ISTAT, l’uso dello smartphone alla guida è responsabile di circa il 15% degli incidenti stradali. Leggere o scrivere messaggi, controllare i social o addirittura rispondere a chiamate sono abitudini pericolose che riducono drasticamente i tempi di reazione. La nuova normativa mira a disincentivare questi comportamenti, aumentando sia il costo economico che le conseguenze pratiche per i trasgressori.

L’uso del cellulare è consentito solo se:

È collegato a un sistema vivavoce che non richiede l’uso delle mani.

Viene utilizzato per chiamare i soccorsi in caso di emergenza.

Alcuni consigli per evitare sanzioni.

Utilizza il vivavoce: Prima di metterti in viaggio, assicurati che il tuo cellulare sia connesso al sistema vivavoce dell’auto.

Pianifica le chiamate: Se possibile, evita di telefonare mentre guidi, anche con il vivavoce.

Fermati in un luogo sicuro: Se devi assolutamente rispondere o fare una chiamata, accosta l’auto in un’area sicura.

Imposta la modalità di guida: Molti smartphone offrono una modalità di guida che blocca notifiche e chiamate durante il viaggio. Se vieni multato per l’uso del cellulare alla guida e ritieni che la sanzione sia stata applicata ingiustamente, puoi:

Verificare il verbale: Controlla che siano correttamente riportati i dettagli dell’infrazione.

Presentare un ricorso: Puoi contestare la sanzione al Giudice di Pace o al Prefetto, ma solo se hai motivazioni valide, non spendere tempo e soldi se non sei certo del ricorso!