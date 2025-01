Un nuovo capitolo per l'AIS Valle d'Aosta; nuovi sommelier e un anno ricco di corsi ed eventi

I neodiplomati sono: Barmaz Matteo, Basso Enrico, Belley Sharon, Borghi Sylvie, Cianflone Lia, Dalbard Christian, Gecaj Andrea, Ielasi Maria Lucia, Laino Marco, Lazier Elena, Marchetto Egon, Motta Chiara, Pascarella Alessandro, Peduto Chiara, Piccinini Marco, Pisacane Maria, Piumatti Davide, Rollandin Sofia e Salvaneschi Riccardo. Questo traguardo testimonia non solo l’impegno dei singoli partecipanti, ma anche la continua crescita del movimento sommelier in Valle d'Aosta, che si conferma come un punto di riferimento per la formazione nel settore vitivinicolo.

Il Presidente Alberto Levi si è dichiarato entusiasta di questo importante risultato, sottolineando come, anno dopo anno, l’interesse per il mondo del vino e delle sue eccellenze sia sempre maggiore, contribuendo a rafforzare la rete di professionisti qualificati nella regione. “La ‘famiglia’ AIS cresce ogni anno e sempre più persone evidenziano il proprio interesse per il mondo vitivinicolo”, ha dichiarato il Presidente, annunciando l’avvio di nuovi corsi ed eventi per i prossimi mesi.

A partire dal 10 febbraio 2025, sarà possibile partecipare al corso di secondo livello ad Aymavilles, destinato a coloro che hanno già completato il primo step. Il 12 marzo 2025 prenderà il via un nuovo corso di primo livello ad Arnad, per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino in maniera approfondita e professionale. Inoltre, per gli appassionati di birra, l’associazione offrirà un corso dedicato, che partirà il 25 marzo 2025, con un focus sui principali stili e tecniche di degustazione.

L’AIS Valle d'Aosta non si limita solo alla formazione, ma continua a offrire opportunità di aggiornamento e approfondimento pratico. Il 13 febbraio 2025, infatti, si terrà il primo evento dell’anno presso la Barricaia Guglielmo Levi di Quart, un’occasione speciale per scoprire i vini del Consorzio Colline del Monferrato Casalese. L’incontro vedrà la guida dei sommelier monferrini Pier Francesco Cervino e Daniele Guaschino, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio enologico alla scoperta delle tradizioni vitivinicole del Monferrato.

Per partecipare ai corsi e agli eventi, è necessario iscriversi attraverso il sito web dell’associazione, www.aisvalledaosta.it, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per conoscere meglio le offerte formative e gli appuntamenti in programma. L’AIS Valle d'Aosta conferma ancora una volta il suo impegno nel promuovere la cultura del vino e la professionalità, rispondendo così all'entusiasmo di una crescente comunità di appassionati e professionisti del settore.