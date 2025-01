AL VIA DAL 3 FEBBRAIO I NUOVI SERVIZI APRICA-QUENDOZ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL SUBATO A GRAND-PARADIS E VALDIGNE-MONT-BLANC

Al via dal 3 febbraio i nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di Aprica e Quendoz nei Comuni del subATO A della Valle d’Aosta: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Courmayeur, Introd, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve.

Le novità saranno gestite secondo i nuovi calendari distribuiti a tutte le utenze, disponibili anche online sul sito www.apricaspa.it.

Affinché gli utenti possano abituarsi più facilmente alle nuove modalità di raccolta, è previsto un avvio graduale dei servizi, come di seguito specificato: per alcuni mesi i contenitori stradali informatizzati saranno ancora accessibili senza utilizzo di Ecotessera e, nelle zone a porta a porta, saranno lasciate delle postazioni stradali a libero accesso.

Nei Comuni di Aymavilles, Avise, La Salle, Morgex, Saint-Pierre, Sarre e Villeneuve verrà attivato per i residenti il servizio di raccolta porta a porta. I contenitori da utilizzare, insieme all’Ecotessera, sono in distribuzione fino al 31 gennaio presso i Centri di Raccolta sul territorio. Anche gli abitanti di Sarre, dove il sistema è già in vigore, devono sostituire i vecchi contenitori con quelli nuovi.



A partire dal 1° febbraio, il ritiro di mastelli ed Ecotessera, o della sola Ecotessera – per chi non lo ha ancora effettuato, per le nuove utenze e per la sostituzione dei contenitori – avverrà esclusivamente su appuntamento, prenotabile via e-mail all'indirizzo rifiuti@quendoz.it. Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, saranno comunque mantenute alcune postazioni di cassonetti in posizioni strategiche per il tempo necessario, in modo da consentire a chi non è ancora in possesso del kit di conferire comunque i rifiuti.



Per le utenze non domestiche e i condomini, invece, i contenitori vengono consegnati direttamente a domicilio, previa prenotazione (da effettuarsi via e-mail all’indirizzo rifiuti@quendoz.it). Aprica e Quendoz ricordano che il sistema porta a porta dovrà essere obbligatoriamente utilizzato anche dalle utenze delle categorie commerciali e invitano chi non si è ancora attivato a richiedere la consegna secondo le modalità sopraindicate.



Nei Comuni di Arvier, Cogne, Courmayeur, Introd, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valsavarenche e nelle zone non urbanizzate dei Comuni di Aymavilles, Avise, La Salle, Morgex, Saint-Pierre, Sarre e Villeneuve, saranno posizionate – entro il mese di febbraio – delle postazioni di contenitori informatizzati di grandi dimensioni.

Ogni postazione sarà composta da contenitori dedicati a imballaggi in plastica e metalli, vetro, carta, cartone, rifiuti indifferenziati (da conferire in sacchetti piccoli) e organico. In alcune postazioni delle zone 1, 3 e 4 (si veda il sito www.apricaspa.it) saranno disponibili contenitori per i tessili sanitari (pannolini e pannoloni).



All’avvio, come anticipato, tutti i contenitori stradali informatizzati saranno sbloccati a libero accesso e dotati di cartelli provvisori per informare gli utenti che l'apertura avverrà semplicemente premendo un pulsante, senza necessità dell'Ecotessera, così da agevolare chi è ancora sprovvisto della stessa. A breve, sarà resa disponibile sull’app PULIamo un’apposita sezione per aprire questa tipologia di contenitori.

In aggiunta, entro il mese di aprile, anche tutti i contenitori seminterrati per la raccolta stradale (SSI) saranno dotati di accesso controllato ad apertura informatizzata. Una volta installati, ogni cittadino potrà conoscerne la geolocalizzazione, consultando la pagina dedicata ai “Servizi di zona” del sito www.apricaspa.it e dell’app PULIamo: qui è possibile scoprire anche l’ubicazione dei contenitori per la raccolta di pile, farmaci e toner già presenti e che saranno implementati sul territorio nel corso dell’anno (ad esempio, presso edifici comunali e scuole).

Nel Borgo centrale di Villeneuve, esclusivamente per motivazioni tecniche dovute alla particolare situazione viaria e all’elevata concentrazione di utenze, per le utenze domestiche, in luogo del porta a porta, verranno posizionate due postazioni di contenitori stradali informatizzati, agli estremi est e ovest del borgo.



Inoltre, a partire dal 3 febbraio, entrerà in vigore il nuovo orario di apertura per i Centri di Raccolta del subATO, con accesso consentito esclusivamente a utenze dotate di Ecotessera o App PULIamo. Gli accessi saranno contingentati per migliorare le condizioni di sicurezza e di assistenza all’utente. Presso i Centri di Raccolta sono previsti ulteriori contenitori per conferire i rifiuti 24 ore su 24, che entro aprile saranno informatizzati in maniera analoga alle altre postazioni.



Infine, tra le novità, anche il potenziamento del servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, che sarà disponibile tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato). Per prenotare e conoscere termini e condizioni, così come per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile consultare l’app PULIamo, il sito web o il numero verde 800 437678.