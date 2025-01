Giornata della Memoria: 80° anniversario della liberazione di Auschwitz

Il presidente del Parlamento Roberta Metsola aprirà la seduta solenne in occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto (27 gennaio) mercoledì 29 gennaio alle 12.00. Seguirà un'esecuzione musicale del concerto di Pál Hermann.

Corrie Hermann si rivolgerà poi ai deputati e parlerà della storia di suo padre, il violoncellista e compositore di origine ungherese Pál Hermann, assassinato dai nazisti nel 1944. L'esecuzione musicale vedrà protagonista il suo violoncello Gagliano originale.

Dopo che i deputati avranno osservato un minuto di silenzio, la cerimonia si concluderà con un'esecuzione musicale del “Kaddish” di Maurice Ravel.

È possibile seguire la seduta in diretta qui.

Corrie e Pál Hermann

Nato il 27 marzo 1902 a Budapest, Pál Hermann fu allievo di Béla Bartók ed era considerato uno dei migliori violoncellisti della sua epoca. Negli anni Venti si trasferì a Berlino e tenne concerti in tutta Europa con il suo violoncello Gagliano. Nel 1933, Hermann fuggì in Belgio e in Francia. Al momento del suo arresto da parte dei nazisti a Tolosa nel 1944, riuscì a lanciare un biglietto dal treno, con scritto un messaggio che chiedeva di salvare il Gagliano dai nazisti.

Il biglietto fu trovato e un amico di Hermann percorse 100 chilometri in bicicletta per recuperare lo strumento. Si introdusse nella casa di Hermann, sostituì il Gagliano con uno strumento di qualità minore e fuggì con il Gagliano legato alla schiena.

Hermann fu ucciso dai nazisti in un campo nei Paesi Baltici nel 1944. Il suo violoncello fu riscoperto 80 anni dopo, quando fu suonato da un concorrente del Concorso Regina Elisabetta a Bruxelles. La figlia di Pál Hermann, Corrie (Cornelia) Hermann, oggi 92enne, racconterà la storia del padre, il suo tragico destino e il suo lavoro durante la sessione plenaria commemorativa.