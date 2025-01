Nomine di competenza regionale: anticipato il termine della presentazione candidature per il collegio sindacale della RAV

La Presidenza della Regione comunica che ai sensi della l.r. 11/1997, è stato anticipato a venerdì 28 febbraio 2025 il termine per la presentazione delle candidature in seno al collegio sindacale della RAV SpA, a seguito della comunicazione, da parte della stessa società, della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 entro il 20 marzo prossimo.

Le candidature devono essere presentate alla Struttura Segretario Generale della Regione mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it, oppure a mano, presso gli uffici della Struttura Segretario generale della Regione, sita al 4° piano del Palazzo regionale, utilizzando la modulistica disponibile nel sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, al link: Dettaglio - Regione autonoma Valle d'Aosta