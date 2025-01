Maltempo in Valle d'Aosta: Anas al lavoro per la sicurezza delle strade statali (Video)

A partire da mercoledì 22 gennaio, le nevicate hanno iniziato a interessare in maniera significativa l’intero territorio, provocando disagi alla viabilità. In risposta, Anas ha messo in campo un imponente dispositivo di intervento, con operazioni di sgombero neve, trattamento delle carreggiate e allargamento della strada nelle tratte in gestione.

Il piano d'azione riguarda tutte le principali arterie stradali gestite da Anas, tra cui la statale 26 “della Valle d’Aosta”, la statale 27 “del Gran San Bernardo”, la statale 26 Dir tra Pré-Saint-Didier ed Entreves, e la statale 27 Var a Gignod. I mezzi spazzaneve e spargisale stanno operando senza sosta, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per gli automobilisti e ridurre al minimo i disagi provocati dalla neve.

L'operazione di sgombero neve proseguirà ininterrottamente durante l'intero periodo di maltempo, fino alla sua cessazione. Inoltre, il trattamento della carreggiata con miscele saline proseguirà giornalmente, un intervento che sarà mantenuto fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo delle temperature più alte tipiche della stagione primaverile.

Anas, con un appello ai conducenti, raccomanda prudenza alla guida, in particolare nei tratti più critici e con visibilità ridotta a causa della neve. È fondamentale, infatti, che tutti coloro che si mettono in viaggio verifichino lo stato di efficienza del proprio veicolo, degli pneumatici e controllino le previsioni meteo, così come si tengano aggiornati sulle condizioni del traffico grazie ai pannelli a messaggio variabile.

Inoltre, Anas ricorda che, in ottemperanza alla normativa vigente, dal 15 ottobre al 15 aprile 2025 è obbligatorio avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali, una misura che contribuisce ad aumentare la sicurezza stradale durante i mesi invernali.

La situazione continua ad essere monitorata e, in caso di nuovi sviluppi, le operazioni di intervento proseguiranno, con la priorità assoluta di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e minimizzare i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse. Gli utenti sono invitati a rispettare le disposizioni e a prestare attenzione a eventuali aggiornamenti sulla viabilità e sulle condizioni meteo.