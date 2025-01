Applaudissements honteux

Giorgia Meloni, durante l'insediamento di Donald Trump, ha dimostrato un comportamento che non solo ha sconcertato l'opinione pubblica, ma ha anche suscitato giustificabili critiche in chi, come me, ritiene che la figura di un capo di Stato debba rappresentare un esempio di sobrietà, equilibrio e rispetto per le istituzioni. Il continuo alzarsi per applaudire un presidente che non solo incarna visioni politiche lontane dalla nostra tradizione, ma che ha anche dimostrato negli anni una leadership autoritaria e divisiva, è un gesto che non può essere minimizzato come una semplice espressione di affetto o stima.

Meloni, purtroppo, ha mostrato di non rendersi conto della sua responsabilità come rappresentante di tutta l'Italia, della sua funzione di capo del governo di una nazione democratica e pluralista. Un capo di Stato, e Meloni in quanto tale, dovrebbe incarnare l’unità della sua nazione, non cedere a gesti che appaiono come una cieca adesione a un personaggio politicamente controverso come Trump. I ripetuti applausi sono stati un messaggio mal indirizzato: non solo un segnale di assoggettamento a un uomo che non ha mai nascosto le sue tendenze autoritarie, ma anche un modo di gestire la diplomazia che non riflette il rispetto per le istituzioni democratiche e per la diversità di opinioni che, come italiani, ci arricchisce.

Non si tratta di essere contro Trump o contro qualsiasi altro leader internazionale. Si tratta di capire che, quando si rappresenta una nazione, non si può semplicemente allinearsi a chi incarna una visione politica estrema e divisiva. L’appoggio incondizionato e l’entusiasmo smodato rischiano di sfociare in una subalternità pericolosa, che mette in ombra la dignità di un paese e il suo ruolo nell’arena internazionale. Meloni avrebbe dovuto essere consapevole che, come premier, il suo compito non è quello di emulare atteggiamenti da tifosa, ma di svolgere il suo ruolo con la statura e il rigore che una figura istituzionale richiede.

Che tristezza vedere il nostro capo di governo inchinarsi in modo così palese a un presidente che ha fatto della divisione, del populismo e della retorica autoritaria le sue bandiere. È un comportamento che rasenta il vergognoso, un chiaro segno di un'inclinazione verso il potere senza scrupoli, un atteggiamento che non ha nulla a che fare con la democrazia, ma che tradisce i valori fondanti della nostra Repubblica.

Non possiamo permettere che una simile attitudine diventi la norma, né tollerare che l'Italia venga rappresentata in maniera tanto servile e compiacente nei confronti di poteri che non hanno alcun rispetto per i principi di libertà, equità e giustizia che dovrebbero essere alla base di ogni governo democratico. L’Italia merita di più, e Meloni ha l’obbligo di ricordarselo, ogni giorno, nei suoi comportamenti e nelle sue scelte.

Applausi vergognosi

