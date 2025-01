Méchanceté et dignité

Bruno Vespa ha scelto di lanciarsi in un attacco velenoso e infondato nei confronti di Cecilia Sala, accusandola di non aver ringraziato Giorgia Meloni per la sua liberazione. Un'uscita che ha dell'incredibile, non tanto per la temeraria malafede con cui è stata formulata, quanto per la totale assenza di rispetto nei confronti di tutti coloro che, con determinazione e coraggio, hanno reso possibile il ritorno della giornalista italiana dall'Iran.

Per chi non fosse al corrente della vicenda, Cecilia Sala era stata arrestata a Teheran, ed è grazie all'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla diplomazia italiana, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, e alla mobilitazione di un'intera nazione che la sua liberazione è stata possibile. Le proteste di solidarietà e le manifestazioni di sostegno da parte di cittadini e istituzioni hanno avuto un peso decisivo, un atto di forza collettivo che ha portato al risultato sperato.

In questo scenario, dove sono emersi chiari segnali di unità e compattezza nazionale, Bruno Vespa ha scelto di indirizzare il suo livore contro Cecilia Sala, accusandola di non aver reso omaggio alla figura della Meloni. Una pretesa tanto irragionevole quanto fuori luogo, che tradisce una lettura parziale e strumentale degli eventi. Se ringraziamenti ci sono da fare, sono senza dubbio da indirizzare al Presidente Mattarella, che ha saputo assumere una posizione chiara e determinante per la sua liberazione, e a tutta quella rete di istituzioni e cittadini che hanno lavorato silenziosamente per ottenere il risultato.

Eppure Vespa, in una corsa tutta personale, ha trovato il tempo e la necessità di alimentare un dibattito inutile e fuorviante, montando ad arte un caso che non esiste. Una polemica che ha il sapore amaro di un risentimento ingiustificato, quello di un uomo che non ha digerito il fatto che la Sala non fosse ospite di Porta a Porta, il programma che lui conduce ormai da decenni con il tono arrogante e presuntuoso di chi si ritiene un interlocutore imprescindibile.

Il gesto di Vespa è un atto di bassa retorica, che non solo distorce la realtà dei fatti, ma dimostra anche una scarsa consapevolezza di ciò che è davvero importante. La liberazione di una cittadina italiana non è un'occasione per arroganza politica o per vantare meriti non propri. Piuttosto, dovrebbe essere un momento di riflessione collettiva su ciò che davvero unisce il paese. Ma, purtroppo, Vespa ha preferito volgere la sua attenzione a una bassa polemica, trincerandosi dietro il proprio ego e la volontà di apparire sempre al centro della scena.

In fondo, quella che avrebbe dovuto essere un'occasione di festa e gratitudine per il ritorno a casa di una connazionale, è stata trasformata in una misera e sterile battaglia di visibilità. La vera domanda, allora, è se il livore di Vespa non sia il frutto di un personale e non troppo celato rancore per non essere stato coinvolto in una vicenda che ha visto in prima linea la diplomazia e non la solita vetrina televisiva. Un giornalismo ridotto a polemica sterile, a chiacchiericcio di bassa lega, che non si fa scrupoli di offendere la dignità di chi merita ben altro rispetto.

Vespa ha perso l’occasione di tacere e, con il suo intervento, ha solo confermato inadeguatezza, in questo caso, a trattare con serietà e responsabilità tematiche che vanno ben oltre il suo consueto circolo di autoreferenzialità. Un errore che danneggia la credibilità del giornalismo stesso, più che qualsiasi altra cosa.

Livore e dignità

