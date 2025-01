Potenziata la comunicazione sui trasporti: nuovo canale tematico sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta

La comunicazione con i cittadini per L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile riveste una notevole importanza.

Per questo nel DEFR 2025-2027, come in quello precedente, è stato definito l’obiettivo prioritario: Attivare forme adeguate di diffusione delle informazioni e di acquisizione di segnalazioni da parte dell’utenza nell’ambito dei trasporti.

In particolare per quanto attiene ai trasporti e alla mobilità sostenibile, inizialmente, con la chiusura della linea ferroviaria, è stata attivata una landing page #vdatrasnsport.it dedicata a scambiare le informazioni coi cittadini, seguita dopo qualche mese dalla creazione di un profilo Instagram tematico. E oggi il nuovo canale tematico TRASPORTI atterra sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

“Creare un canale di comunicazione efficace con i cittadini, fornendo le informazioni e raccogliendo le richieste, è per noi importante per rispondere effettivamente ai bisogni delle persone. Gli uffici regionali, che ringrazio, lavorano costantemente per fare in modo che il servizio di trasporto pubblico risponda sempre di più ai reali bisogni di mobilità della nostra comunità” – spiega l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy.

Non è facile stare al passo con i tempi dei social e non sempre le risposte alle segnalazioni sono tempestive, ma tutte le informazioni che raccogliamo, vengono attentamente valutate e comunicate alle aziende di trasporto su gomma e ferro. Pertanto invito tutti i viaggiatori a continuare ad utilizzare anche dal nuovo sito la mascherina “Aiutaci a migliorare il servizio” – conclude Bertschy.

La nuova sezione, che si aggiunge all’offerta finora proposta, è stata progettata per:

Facilitare l’accesso ai contenuti, grazie a un’organizzazione più intuitiva e una maggiore chiarezza delle informazioni.

Riorganizzare le informazioni per garantire una fruibilità ottimale e rispondere al meglio alle esigenze della comunità.

Mantenere la mascherina dedicata alla comunicazione diretta con l’assessorato, per raccogliere suggerimenti e segnalazioni sul trasporto pubblico locale.

Rispondere alle nuove linee guida della Pubblica Amministrazione, che promuovono una comunicazione più chiara e accessibile a tutti i cittadini.

Il nuovo canale TRASPORTI può essere visitato cliccando sul seguente link https://trasporti.regione.vda.it/home o accedendo tramite la homepage del sito della Regione.