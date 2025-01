GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a pris acte d’un premier programme d’initiatives prévus en 2025 et s’inscrivant en particulier dans le cadre des commémorations du 80ème anniversaire de la résistance, de la libération et de l’autonomie. Le programme prévoit notamment la réalisation des activités en occasion de la Journée de la Mémoire (27 gennaio 2025) et de la Journée du Souvenir (10 febbraio 2025), l’organisation du concours scolaire dédié à M. Cesare Dujany et de la Semaine de la Résistance à Perloz au mois de mai 2025, ainsi que la réalisation d’autres événements. È stato definito l’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ed è stato contestualmente approvato il piano triennale 2025-2027 del fabbisogno del personale del medesimo organico. Per il triennio l’importo aggiuntivo è di 478 mila e 407,50 euro. È stata approvata la partecipazione della Regione alla realizzazione dell’esposizione fotografica “Mon regard sur la Coupe du Monde” di Stefano Jeantet e il relativo catalogo, in occasione della Coppa del mondo di sci nordico in programma a Cogne dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025. Per quanto riguarda le nomine di competenza regionale, ai sensi della legge regionale 11/1997, è stato nominato Stefano Distilli quale presidente del consiglio di amministrazione della Società italiana traforo del Gran San Bernardo SpA – Sitrasb, in sostituzione del precedente presidente dimissionario.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati il primo calendario 2025 degli inviti a presentare proposte per il programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 e l’elenco delle iniziative del programma regionale FSE+ 2021-2027 per il primo trimestre 2025. Sono stati approvati gli schemi di convenzione e di addendum alla convenzione tra la Regione e i comuni di Champorcher e Valtournenche, beneficiari degli interventi e finanziati dal fondo per lo sviluppo delle montagna italiane (FOSMIT) dell’anno 2023. È stato approvato il piano finanziario per il 2025 e la relativa relazione illustrativa delle attività dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles. L’atto permetterà all’Ufficio di rappresentanza di programmare e porre in essere le attività previste, che saranno gestite principalmente dalla sede regionale situata nella capitale belga. Nello specifico si tratta di iniziative di animazione e di sensibilizzazione alle tematiche europee in Valle d’Aosta, iniziative di collegamento, istituzionali e promozionali a Bruxelles, rafforzare gli interessi regionali nella legislazione europea e garantire gli aspetti gestionali dell’Ufficio di Bruxelles.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l’adozione di misure di prevenzione”. Sono state approvate alcune modifiche alle disposizioni applicative per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici e per il rilascio dell’attestato di complementarietà.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la partecipazione della Regione, per il tramite del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali e dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali e con la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Commercio, al “Tourisma Salone archeologia e turismo culturale”, in programma a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2025.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la convenzione tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Celva e l’Ordine regionale dei veterinari, in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia sul territorio regionale per il triennio 2025-2027. La proposta prevede attività di sterilizzazione e cura delle colonie feline presenti sul territorio regionale, nonché attività di cattura dei cani vaganti, campagne di sensibilizzazione sul possesso responsabile degli animali, percorsi formativi specifici per gli operatori e per i proprietari di cani. È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’utilizzo reciproco dei locali destinati all’erogazione dei servizi socio-sanitari. Con l’atto si regolarizzano e si intensificano i rapporti tra gli operatori del Dipartimento politiche sociali e dell’Azienda Usl della Valle per l’erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dei Leps (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) presso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio valdostano.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata autorizzata la Svap srl per l’esercizio di un servizio occasionale di trasporto e per l’intensificazione del servizio notturno “Allo Nuit” nei giorni 30 e 31 gennaio 2025, in concomitanza con la 1025° Fiera di Sant’Orso.