SAVT e SAVT SANTÉ: verso un contratto sanitario regionale per rispondere alle sfide della Valle d'Aosta

Il SAVT e il SAVT SANTÉ hanno sollevato una questione cruciale per il futuro del comparto sanitario regionale: l'opportunità di avviare una contrattazione di secondo livello che possa rispondere in modo più adeguato alle necessità specifiche della Regione. La mancata firma del rinnovo contrattuale del CCNL sanità ha infatti lasciato sospesi gli aumenti salariali previsti per tutto il personale sanitario, che non vedono adeguamenti dal 2021.

Questa situazione ha generato preoccupazione tra i lavoratori, non solo per la stagnazione salariale, ma anche per l'incertezza che grava sul futuro del sistema sanitario nazionale.

Dans le cadre de cette initiative, les syndicats insistent sur le rôle fondamental de l’autonomie spéciale de la Vallée d’Aoste, qui offre un cadre législatif unique pour la gestion des affaires régionales. L’article 2 de leur Statut souligne que la Région possède des compétences en matière de réglementation des bureaux et des organismes locaux, ce qui pourrait permettre de sortir des conventions collectives nationales pour créer un contrat régional mieux adapté aux spécificités locales.

En d’autres termes, la Vallée d’Aoste pourrait envisager de concevoir un système de santé plus autonome et financé par ses propres ressources, offrant ainsi des réponses plus efficaces aux défis sanitaires actuels.

L'idea di una contrattazione regionale di secondo livello nasce dalla volontà di superare le limitazioni del contratto nazionale e di avviare un percorso che veda la Regione protagonista nella definizione di diritti e doveri per il personale sanitario. Non si tratta solo di aumenti economici, ma anche di migliorare le condizioni di lavoro, la definizione delle professionalità e l'applicazione di misure che possano garantire benessere e stabilità a chi opera nel settore sanitario.

Il SAVT e il SAVT SANTÉ ritengono che la Valle d'Aosta, grazie alla sua autonomia, possa sviluppare una contrattazione che risponda meglio alle esigenze di un sistema sanitario che si confronta con sfide uniche, legate sia alla sua geografia che alla sua dimensione.

Le système de santé de la Vallée d’Aoste présente en effet des particularités qui nécessitent une approche sur mesure. La géolocalisation de la région et sa structure montagneuse imposent des besoins spécifiques en termes d’accessibilité, de service de proximité et de diversité des soins. De plus, il existe une forte demande pour des structures sanitaires locales adaptées aux réalités territoriales, capables de répondre aux urgences mais aussi de garantir un suivi de qualité aux populations résidant dans des zones isolées.

Un passo concreto verso una maggiore autonomia in ambito sanitario è stato fatto con l’introduzione delle RAR (Rettifiche di Attività Regionale) e delle indennità di attrattività e fidelizzazione, che già oggi rappresentano uno strumento per attrarre e mantenere personale qualificato nel sistema sanitario valdostano. Tuttavia, come sottolineato dai sindacati, queste misure necessitano di una razionalizzazione e stabilizzazione per diventare realmente efficaci nel lungo periodo. La regolamentazione di tali indennità potrebbe essere il primo passo verso un contratto regionale che non solo migliori le condizioni economiche dei lavoratori, ma che crei anche un ambiente lavorativo più stabile e motivante.

Les syndicats insistent également sur la nécessité de renforcer l'unité syndicale. En effet, pour être réellement efficace, la négociation régionale doit se faire dans un cadre unitaire, impliquant toutes les organisations syndicales du secteur. Une telle synergie permettrait de discuter de manière plus structurée des problèmes du système sanitaire régional et de mettre en place des solutions adaptées. C’est uniquement en unissant les forces syndicales que l’on pourra garantir des améliorations tangibles pour les travailleurs et, par conséquent, offrir à la population un service de santé de meilleure qualité, plus proche de ses attentes.

Le défi est donc de taille : il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes internes au système de santé, mais de répondre aux besoins spécifiques d'une population de montagne, avec des structures de soins adaptées et un financement local renforcé. C’est cette vision qui pourrait faire de la Vallée d’Aoste un modèle d’autonomie sanitaire en Italie.