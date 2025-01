Studenti dell'Istituto Manzetti in visita al Consiglio Valle: un'esperienza di cittadinanza attiva

Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti Nassera Abbassini e Amélie Lo Monaco, sono stati accolti al Consiglio Valle per un'esperienza didattica unica che ha permesso loro di entrare in contatto con il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Gli studenti sono stati ricevuti dal Consigliere Segretario, Corrado Jordan, che ha guidato la visita illustrando la storia, le funzioni e l'importanza del Consiglio regionale, un’opportunità che ha permesso agli allievi di approfondire la conoscenza delle istituzioni locali e di capire meglio il processo legislativo. Un momento centrale della visita è stato un interessante esercizio di simulazione che ha coinvolto direttamente i ragazzi, che si sono trovati a ricoprire il ruolo di Consiglieri regionali. Il tema scelto per la simulazione è stato quello del fine vita, un argomento di grande rilevanza e attualità, che ha stimolato un dibattito intenso e partecipato.

Corrado Jordan

Durante la discussione, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi sulle diverse posizioni che potrebbero emergere in Aula, esplorando le questioni etiche e morali legate a un tema così delicato come la fine della vita. L'incontro ha permesso loro di comprendere l'importanza del dialogo, del rispetto delle diverse opinioni e delle responsabilità di chi ricopre ruoli istituzionali.

L'iniziativa "Portes Ouvertes" si rivela un’importante opportunità per gli studenti, che non solo si avvicinano al mondo delle istituzioni locali, ma hanno anche modo di sperimentare concretamente il processo democratico e legislativo. Un'iniziativa che dimostra quanto sia fondamentale offrire agli studenti esperienze pratiche in grado di arricchire la loro formazione e sensibilizzarli sui temi cruciali della società contemporanea, rafforzando il loro senso civico e la consapevolezza del proprio ruolo nella comunità.

Questa esperienza aiuterà gli studenti a sviluppare una maggiore comprensione delle dinamiche politiche, del valore della partecipazione attiva e della gestione delle questioni pubbliche, preparandoli a essere cittadini informati e consapevoli. La visita al Consiglio Valle, infatti, non solo ha offerto un’opportunità di apprendimento pratico, ma ha anche contribuito a stimolare il pensiero critico dei ragazzi, incentivando la loro partecipazione ai temi sociali ed etici più rilevanti.