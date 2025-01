Santé malade

La sanità valdostana è malata. Non lo dicono solo i numeri, ma anche le testimonianze di chi, ogni giorno, è costretto a fare i conti con un sistema in crisi, che sembra incapace di rispondere adeguatamente alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione. Il Comitato ValléeSanté, insieme a Valle d’Aosta Futura e all'Associazione L'Agrou, ha recentemente diffuso un documento che, purtroppo, conferma le preoccupazioni di molti. La domanda che sorge spontanea è: come mai la sanità in Valle d’Aosta costa così tanto e offre servizi sempre peggiori?

La critica principale del documento riguarda un tema che ha suscitato molte polemiche: la colpevolizzazione degli anziani non vaccinati per i presunti intasamenti al Pronto Soccorso. Il Pronto Soccorso, come giustamente ricordato dal dottor Stefano Podio, è destinato a situazioni di emergenza e urgenza, ma quello che davvero colpisce è l'insistenza sul “medico curante”. Ma quale medico curante? Ci si dimentica che dal 2006 ad oggi il numero dei medici di medicina generale è drasticamente calato, passando da 98 a 72, una diminuzione di oltre il 28% in pochi anni. Come può un territorio con così pochi medici rispondere a un aumento delle necessità sanitarie?

Eppure, nonostante queste difficoltà evidenti, il "Pronto Soccorso sotto assedio" viene descritto come il problema da risolvere, mentre in realtà il sistema sanitario nel suo complesso sembra essere sotto attacco. L'analisi dei numeri di accesso al Pronto Soccorso non suggerisce una situazione così critica come quella dipinta da alcune voci ufficiali. Nel 2015, la media era di 138 accessi al giorno, nel 2022 scesa a 122. La vera emergenza, però, non sembra essere un numero di accessi elevato, ma la carenza di risorse, il personale insufficiente e la gestione delle strutture sanitarie, che continua a ridursi.

Nel 2004 l'Ospedale Parini disponeva di 486 posti letto; nel 2022 erano scesi a 432, e nel 2023 si è registrata una riduzione a 353. La diminuzione dei posti letto è un chiaro indicatore di una programmazione sanitaria che non ha saputo adattarsi alla crescita delle necessità della popolazione. La carenza di medici, anche questa documentata con numeri chiari, è un ulteriore segnale di un sistema che fatica a mantenere gli standard di qualità dei servizi. Nel 2012 c'erano 343 medici, nel 2022 solo 295.

Oltre a questo, il costo della sanità in Valle d'Aosta è in aumento. Nel 2013 il Servizio Sanitario Regionale costava 224 milioni di euro, nel 2025 si prevede una spesa di 362 milioni, un incremento vertiginoso che non sembra essere giustificato dai miglioramenti dei servizi. Anzi, la qualità delle prestazioni continua a diminuire, mentre il personale è sottoposto a turni massacranti. Come si giustifica questo paradosso?

Un altro tema sollevato riguarda il bilancio e la gestione delle risorse. Le cifre parlano chiaro: mentre i costi aumentano, i servizi sembrano peggiorare. Nonostante l'impegno dei lavoratori, che meriterebbero una gestione più equa e risorse maggiori, l'organizzazione della sanità in Valle d'Aosta sembra più un insieme di "palliativi" che soluzioni reali.

Questa situazione solleva delle domande cruciali per il futuro della nostra regione. Dove vanno a finire i soldi destinati alla salute dei valdostani? Se il sistema è così inefficiente, perché non si adotta una vera politica di riforma? I fondi vengono gestiti male? Le risorse vengono allocate in modo inadeguato? O forse il sistema è malato di inefficienza strutturale?

Come ha scritto il filosofo francese Voltaire: “La medicina è l'arte di distrarre i malati mentre la natura li guarisce.” Nella nostra Valle, però, non possiamo più permetterci di essere distratti. La sanità deve tornare ad essere un diritto garantito e non un privilegio per pochi.

Nel 2024, la Fondazione Deloitte ha parlato di un mondo migliore da costruire, un mondo più innovativo ed efficiente. Forse è il momento di sognare insieme una sanità migliore, dove il cittadino al centro del sistema non è un numero, ma una persona che merita cure adeguate, tempestive ed eque. La strada da percorrere non è facile, ma come diceva il grande Mahatma Gandhi: “La salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento.”

Il Comitato ValléeSanté, insieme a tutte le realtà che si battono per una sanità più giusta, invita le istituzioni a riflettere seriamente su come utilizzare le risorse e riorganizzare il sistema sanitario. La salute della nostra gente non può essere sacrificata su un altar della gestione inefficace e della miopia politica.

Meditiamoci, come ci invita la Deloitte, e agiamo. La nostra sanità ha bisogno di una cura urgente.

La santé valdôtaine est malade. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui le disent, mais aussi les témoignages de ceux qui, chaque jour, sont confrontés à un système en crise, apparemment incapable de répondre adéquatement aux besoins d'une population en constante évolution. Le Comité ValléeSanté, avec Valle d'Aosta Futura et l'Association L'Agrou, a récemment diffusé un document qui, malheureusement, confirme les préoccupations de nombreux citoyens. La question qui se pose spontanément est la suivante : pourquoi la santé en Vallée d'Aoste coûte-t-elle si cher et offre-t-elle des services de plus en plus médiocres ?

La principale critique de ce document porte sur un sujet qui a suscité de nombreuses polémiques : la culpabilisation des personnes âgées non vaccinées pour les prétendues congestions aux urgences. Les urgences, comme l’a justement rappelé le docteur Stefano Podio, sont destinées aux situations d’urgence et de crise, mais ce qui frappe vraiment, c’est l’insistance sur le rôle du « médecin traitant ». Mais quel médecin traitant ? Oublie-t-on que, depuis 2006, le nombre de médecins généralistes a chuté de manière drastique, passant de 98 à 72, soit une diminution de plus de 28 % en quelques années ? Comment un territoire avec si peu de médecins peut-il répondre à l’augmentation des besoins de santé ?

Cependant, malgré ces difficultés évidentes, le "Pronto Soccorso sous assaut" est présenté comme le problème à résoudre, alors qu’en réalité, c’est tout le système de santé qui semble être sous attaque. L’analyse des chiffres des accès aux urgences ne laisse pas supposer une situation aussi critique que celle présentée par certaines voix officielles. En 2015, la moyenne était de 138 admissions par jour, passant à 122 en 2022. La véritable urgence, cependant, ne semble pas être le nombre élevé d’admissions, mais la pénurie de ressources, le personnel insuffisant et la gestion des infrastructures sanitaires, qui continue de se réduire.

En 2004, l’hôpital Parini disposait de 486 lits ; en 2022, ils étaient réduits à 432, et en 2023, ils sont tombés à 353. La diminution du nombre de lits est un indicateur clair d’une planification sanitaire qui n’a pas su s’adapter à la croissance des besoins de la population. La pénurie de médecins, également documentée par des chiffres précis, est un autre signe d’un système qui peine à maintenir des standards de qualité. En 2012, il y avait 343 médecins, contre seulement 295 en 2022.

De plus, le coût de la santé en Vallée d'Aoste ne cesse d’augmenter. En 2013, le service de santé régional coûtait 224 millions d'euros, et pour 2025, on prévoit des dépenses de 362 millions, une hausse vertigineuse qui ne semble pas justifiée par des améliorations dans les services. En réalité, la qualité des prestations continue de se détériorer, tandis que le personnel subit des horaires de travail épuisants. Comment expliquer ce paradoxe ?

Un autre point soulevé concerne le budget et la gestion des ressources. Les chiffres sont clairs : tandis que les coûts augmentent, les services semblent se dégrader. Malgré l’engagement des travailleurs, qui mériteraient une gestion plus équitable et davantage de ressources, l’organisation de la santé en Vallée d'Aoste semble plus une accumulation de "pansements" qu'une solution réelle.

Cette situation soulève des questions cruciales pour l'avenir de notre région. Où vont les fonds destinés à la santé des Valdôtains ? Si le système est si inefficace, pourquoi ne pas adopter une véritable politique de réforme ? Les fonds sont-ils mal gérés ? Les ressources sont-elles allouées de manière inappropriée ? Ou peut-être le système souffre-t-il d’une inefficacité structurelle ?

Comme l’a écrit le philosophe français Voltaire : "La médecine est l’art de distraire les malades pendant que la nature les guérit." Mais dans notre Vallée, nous ne pouvons plus nous permettre d’être distraits. La santé doit redevenir un droit garanti, et non un privilège pour quelques-uns.

En 2024, la Fondation Deloitte a évoqué la nécessité de bâtir un monde meilleur, plus innovant et plus efficace. Peut-être est-il temps de rêver ensemble d’une santé meilleure, où le citoyen au cœur du système n’est pas un numéro, mais une personne méritant des soins appropriés, rapides et équitables. Le chemin à parcourir n'est pas facile, mais comme le disait le grand Mahatma Gandhi : "La santé est la véritable richesse et non des pièces d’or et d’argent."

Le Comité ValléeSanté, ainsi que toutes les organisations qui se battent pour une santé plus juste, invite les institutions à réfléchir sérieusement à la manière d'utiliser les ressources et de réorganiser le système de santé. La santé de notre population ne peut être sacrifiée sur l'autel d’une gestion inefficace et d’une myopie politique.

Réfléchissons, comme nous y invite Deloitte, et agissons. Notre système de santé a besoin d’une urgence vitale.