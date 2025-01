Il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta esprime pareri su leggi regionali e deliberazioni della Giunta

L'Assemblea Celva si è concentrata su importanti provvedimenti legislativi, con la partecipazione attiva dei rappresentanti degli Enti Locali.

Il Presidente Alex Micheletto ha aperto la seduta presentando i primi due punti all'ordine del giorno. Il primo, il disegno di legge regionale n. 174, riguardante modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha ricevuto un parere positivo con alcune osservazioni. I membri dell'Assemblea hanno sottolineato la necessità di apportare le modifiche necessarie agli articoli della legge regionale 12/2011, che regolano i procedimenti amministrativi gestiti dallo Sportello Unico degli Enti Locali.

Successivamente, si è discusso il disegno di legge regionale n. 173, che propone disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, con modifiche alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22. Anche in questo caso, il parere è stato favorevole, ma con alcune osservazioni. L’Assemblea ha ribadito la propria posizione in merito all’istituzione di un’area dedicata alla polizia locale, ritenendo che non fosse necessaria, in considerazione delle funzioni di supporto che tale personale svolge, in particolare nei Comuni di piccole dimensioni.

Il terzo punto all’ordine del giorno, il disegno di legge regionale n. 176, che tratta modifiche alle leggi regionali in materia di beni e attività culturali, è stato illustrato dal Responsabile della consulta Istruzione, cultura e politiche comunitarie, Ronny Borbey. Anche questo provvedimento ha ottenuto un parere positivo da parte dell’Assemblea.

La seduta è proseguita con l’esame di una proposta di deliberazione della Giunta regionale riguardante una convenzione tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei Veterinari, per la gestione del randagismo e la protezione degli animali da compagnia per il triennio 2025-2027. La proposta ha ricevuto un parere favorevole.

Infine, l’Assemblea ha discusso la proposta di deliberazione relativa all’aggiornamento dell’elenco delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private in Valle d'Aosta. Il parere è stato positivo, con la richiesta che l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 80/1990 non fosse subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, poiché tale previsione avrebbe impedito l'accesso ai finanziamenti stessi.

L'Assemblea si è quindi conclusa, con la consapevolezza di aver svolto un importante lavoro di valutazione e approfondimento su temi fondamentali per il territorio e la comunità valdostana.