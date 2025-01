A Pinasca un inizio di anno tra blues e swing

Il 2025 culturale del Comune di Pinasca si apre con un evento musicale imperdibile: venerdì 17 gennaio, presso il Salone Polivalente comunale, si terrà una serata all'insegna del blues e dello swing con Dodo e Charlie.

I due artisti proporranno un repertorio che trasporterà il pubblico in un'atmosfera coinvolgente, perfetta per essere accompagnata da qualche passo di ballo in stile americano degli anni '30 e '40. Questo appuntamento fa parte delle iniziative promosse dall’Associazione Diomedea, che anche quest’anno prosegue con la rassegna “Sguardi in cammino”, un ciclo di eventi che comprende serate musicali, culturali e informative, ideate per offrire momenti di svago e riflessione, sempre con uno sguardo alla comunità. L’ingresso è libero e il servizio bar, curato dalla Pro Loco, garantirà un'accoglienza calorosa.