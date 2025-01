L’azienda Usl Valle d’Aosta cerca immobili in affitto per servizi sanitari e amministrativi

L’Azienda USL Valle d’Aosta ha pubblicato due avvisi di indagini di mercato per individuare dei locali da affittare nel Comune di Aosta idonei ad ospitare i Servizi di riabilitazione dedicati all’età evolutiva (oggi all’ex maternità) e, temporaneamente, alcune strutture tecnico-amministrative durante i lavori di adeguamento sugli edifici di proprietà in via G. Rey previsti dall’autunno.

Per i Servizi di riabilitazione dell’età evolutiva serve un immobile di circa 220 metri quadrati e disponibile entro il mese di marzo 2025.

Tra le caratteristiche richieste, ci sono 5 ambulatori di circa 15 mq ciascuno; 2 palestre di circa 28 mq; locali accessori (depositi, spogliatoi, tisaneria); servizi igienici per personale, pubblico e persone con disabilità, conformi alle normative vigenti; disponibilità di parcheggi nelle vicinanze, impianti certificati e conformità alla normativa antincendio.

Le proposte sono da inviare entro le ore 12:00 del 24 gennaio 2025 all’indirizzo PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it.

L’Azienda USL necessita inoltre di un immobile temporaneo per ospitare, da settembre 2025, alcune strutture tecnico-amministrative per il tempo necessario alla realizzazione di opere su fabbricati propri in via G. Rey 1. La superficie totale deve essere di circa 400 mq con 12-14 uffici idonei ad ospitare 30-40 postazioni di lavoro.

Anche in questo caso, le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2025 via PEC all’indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it, includendo la documentazione richiesta.

Le proposte dovranno includere:

• Informazioni del proprietario e autocertificazione compilata (modello allegato).

• Canone di locazione proposto (IVA esclusa) e stima delle spese accessorie.

• Estratto di mappa e planimetria catastale.• Relazione descrittiva dell’immobile con indicazione delle superfici, stato di conservazione, impianti e conformità normativa.