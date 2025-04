La Valle d’Aosta a Vinitaly

La Valle d'Aosta conferma la sua presenza alla 57ª edizione di Vinitaly, il prestigioso salone internazionale del vino che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione per la valorizzazione del comparto vitivinicolo regionale, da sempre simbolo di qualità e identità territoriale. Anche quest’anno, l'area dedicata alla Valle d'Aosta sarà caratterizzata da una nuova posizione all'interno del padiglione 10, scelta strategica per garantire una maggiore visibilità alle eccellenze vitivinicole valdostane.

Le aziende della regione, che parteciperanno all'evento, presenteranno al pubblico le loro migliori etichette, mettendo in evidenza sia i prodotti consolidati che le novità frutto di una continua ricerca e sperimentazione. Un comparto in costante evoluzione, che unisce l’arte della viticoltura tradizionale a un’attenta sostenibilità ambientale. I vini di montagna valdostani, in particolare, continuano a distinguersi per la loro unicità, derivante da una viticoltura eroica che, pur nelle difficoltà imposte dal territorio montano, riesce a produrre vini di altissima qualità.

Durante la manifestazione, la Valle d'Aosta non si limiterà solo alla degustazione, ma offrirà anche un’importante opportunità di promozione, grazie alla presenza di esperti del settore, sommelier qualificati e la partecipazione a masterclass tematiche dedicate alla scoperta dei prodotti enogastronomici della regione. L'intento è quello di raccontare la Valle d'Aosta a 360 gradi, mostrando le sue peculiarità non solo in ambito vitivinicolo, ma anche attraverso le tradizioni gastronomiche locali, rendendo l'evento una vetrina privilegiata per il territorio.

Il 7 aprile, inoltre, sarà un momento speciale per lanciare l'evento Mondial des Vins Extrêmes e presentare l’edizione 2025 della manifestazione Vins Extrêmes, che si terrà il 22 e 23 novembre nel suggestivo Forte di Bard. Questo evento, che celebra la viticoltura di alta montagna, segna un ritorno dopo anni di assenza, un'opportunità per il pubblico e i professionisti del settore di approfondire la conoscenza dei vini prodotti in condizioni estreme, che raccontano la storia di un territorio e delle sue tradizioni.

Vinitaly si conferma così un appuntamento imperdibile per la Valle d'Aosta, non solo per far conoscere i suoi vini, ma anche per rafforzare la sua immagine a livello internazionale come regione che sa combinare tradizione, innovazione e sostenibilità. La presenza a questa fiera rappresenta un passo importante nel percorso di promozione delle eccellenze locali, confermando la Valle d'Aosta come una delle realtà più interessanti nel panorama vitivinicolo italiano e internazionale.