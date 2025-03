A partire da martedì 1° aprile, Poste Italiane avvia il pagamento delle pensioni del mese di aprile in Valle d'Aosta, con una serie di soluzioni pensate per semplificare l’accesso ai fondi e ridurre i disagi legati ai tradizionali ritiri agli sportelli. Una notizia attesa da molti, soprattutto in un periodo in cui la comodità e la sicurezza sono sempre più al centro delle esigenze dei pensionati, che si vedranno garantiti anche una serie di vantaggi legati all’utilizzo delle moderne tecnologie.

Saranno 71 gli uffici postali sparsi per tutta la regione che, a partire dal 1° aprile, metteranno a disposizione le pensioni per il ritiro. Chi ha scelto l’accredito diretto su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution potrà accedere ai fondi anche in maniera ancora più semplice, evitando la fila allo sportello. Infatti, gli oltre 45 ATM Postamat della regione consentiranno ai titolari di queste carte di prelevare in contante senza alcun costo aggiuntivo, con il vantaggio di non dover necessariamente recarsi agli sportelli.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di fruire gratuitamente di una polizza assicurativa, che tutela i titolari di Carta di Debito associata a conti/libretti o Postepay Evolution. Questa polizza copre eventuali furti di contante avvenuti nelle due ore successive al prelievo, offrendo un risarcimento fino a 700 euro. Un ulteriore passo verso la sicurezza dei cittadini, che si aggiunge alla possibilità di accedere ai fondi in modo rapido e senza complicazioni.

Poste Italiane, per cercare di alleviare il più possibile i disagi derivanti dalle code agli sportelli, consiglia ai pensionati di ritirare la pensione in orari meno affollati, come la tarda mattinata o il pomeriggio, evitando i primi giorni del mese, che potrebbero comportare attese più lunghe. Un consiglio che si prevede possa rendere l’esperienza del ritiro pensionistico più fluida e serena, anche in un periodo caratterizzato da un afflusso più elevato di persone.

Con questa iniziativa, Poste Italiane conferma il suo impegno nel migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, facendo tesoro delle innovazioni digitali e delle nuove modalità di pagamento che, oggi più che mai, rappresentano una risposta concreta alle esigenze di una popolazione che, in gran parte, sta diventando sempre più attenta alle nuove opportunità di gestione dei propri risparmi e pensioni.