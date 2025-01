La Val Ferret di Courmayeur osservata speciale per la messa in sicurezza

Il 10 gennaio gennaio 2025 è stata pubblicata una comunicazione ufficiale riguardante il piano di distacco artificiale delle valanghe (PIDAV) in Val Ferret, previsto per sabato 11 gennaio 2025. Tale piano, parte delle misure di prevenzione e gestione del rischio valanghe, è stato attivato con lo scopo di garantire la sicurezza della popolazione e dei visitatori nella zona. Le operazioni sono state condotte secondo precise linee guida, e l'ordinanza emanata dal Comune ha fornito tutte le informazioni necessarie riguardo le restrizioni e le precauzioni da adottare.

Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 07:30, sono stati presi i seguenti provvedimenti:

Evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler : La misura ha riguardato tutte le persone presenti nelle due località, le quali sono state allontanate per evitare qualsiasi rischio derivante dal distacco delle valanghe. L’evacuazione è stata una misura precauzionale fondamentale per tutelare la vita delle persone.

Divieto di accesso, circolazione e sosta nell’area soggetta a bonifica : Le zone di Marbrée, Rochefort e Praz de Moulin sono state interdette a veicoli e pedoni. Questo divieto è stato imposto per garantire che nessuno si trovasse nelle vicinanze di una possibile valanga durante le operazioni di distacco artificiale, in cui la sicurezza è una priorità assoluta.

Divieto di accesso sulla strada della Val Ferret: La strada tra La Palud e Planpincieux è stata chiusa sia al traffico veicolare che pedonale. Questo provvedimento ha avuto lo scopo di evitare che veicoli o persone potessero trovarsi a transitare in un'area ad alto rischio di valanghe.

Le attività sono state monitorate da personale esperto e qualificato, che ha seguito ogni fase del piano operativo, rispettando la tempistica e le modalità previste. Le operazioni di distacco sono state completate con successo nel corso della mattinata di sabato 11 gennaio 2025, consentendo la ripresa della normalità.

Nel caso in cui le condizioni atmosferiche o altri fattori avessero reso necessaria una revisione del piano, le operazioni sarebbero state posticipate a domenica 12 gennaio. In tal caso, sarebbero state mantenute le stesse misure di sicurezza, con l'evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler, il divieto di accesso nelle zone a rischio e la chiusura della strada della Val Ferret.

Questo piano rientra in un ampio programma di prevenzione del rischio valanghe, che prevede operazioni di distacco artificiale per ridurre il pericolo di valanghe in un'area particolarmente vulnerabile, frequentata anche da turisti e appassionati di sport invernali. Le autorità locali e i responsabili della sicurezza pubblica hanno ribadito l'importanza di rispettare tutte le ordinanze e le disposizioni emesse per tutelare la sicurezza di tutti.

In conclusione, il piano PIDAV attivato in Val Ferret ha rappresentato una misura fondamentale per la gestione del rischio valanghe. Le operazioni sono state eseguite con efficacia e tempestività, consentendo di concludere le attività in programma senza necessità di estensioni o ritardi. La cooperazione tra le autorità locali, le forze di sicurezza e i cittadini è risultata determinante per la buona riuscita dell'intervento e la protezione della comunità.

VEDI ORDINANZA