Jazz e Muffin hanno dato alla luce sedici cuccioli

La fine del 2024 ha portato con sé due straordinari eventi che hanno illuminato la Fondation Barry, un luogo simbolo per la cura e la valorizzazione della razza San Bernardo. In un arco temporale di appena una settimana, ben sedici cuccioli sono venuti alla luce, un traguardo significativo per la storica fondazione, che da decenni si dedica con passione e impegno alla protezione e alla promozione di questa razza. Le protagoniste di questo evento straordinario sono due delle mamme canine più amate e seguite del rifugio: «Jazz du Grand St. Bernard» e «Muffin du Grand St. Bernard». Entrambe, sotto l’attento e amorevole sguardo del team di esperti cinologi, stanno vivendo questo momento con serenità, regalando al mondo un’immagine di natura e dedizione che è il cuore pulsante della Fondation Barry.

Muffin, la più prolifica delle due mamme, ha dato alla luce ben undici cuccioli, ma solo otto di questi sono visibili in diretta tramite la webcam messa a disposizione dalla fondazione. I tre cuccioli che non sono visibili sono stati trasferiti da Muffin a Jazz, per bilanciare il numero di cuccioli e garantire un’alimentazione equilibrata a tutti. Questo gesto di solidarietà tra le due mamme non è solo un esempio di come la natura sappia adattarsi alle necessità, ma anche un segno di come la cura e l’intervento umano possano favorire il benessere di ogni singolo cucciolo. È proprio grazie all'intervento dei cinologi e degli esperti che, in questi casi, si assicura il miglior sviluppo possibile per i cuccioli, monitorando le loro necessità alimentari e di socializzazione.

La scelta di affidare alcuni dei cuccioli a Jazz non è solo una strategia di gestione delle cucciolate, ma anche una dimostrazione della stretta collaborazione tra le due mamme, che vivono questo periodo con grande tranquillità. Jazz, che non è al momento filmata dalla webcam, è comunque altrettanto protagonista di questo miracolo della natura, ed è fondamentale per il benessere complessivo della cucciolata. Purtroppo, per via dei lavori in corso per la realizzazione del futuro Parco tematico Barryland, il museo è attualmente chiuso al pubblico, e non è quindi possibile ammirare i cuccioli sul posto. Tuttavia, grazie alla tecnologia, gli appassionati e i visitatori di tutto il mondo possono continuare a seguire in diretta la crescita dei cuccioli, un'opportunità che ha reso la Fondation Barry ancora più vicina al cuore di chi ama gli animali e la storia della razza San Bernardo.

Questo periodo è anche un momento di grande emozione per chi lavora alla Fondation Barry. La nascita dei cuccioli è il culmine di un lavoro quotidiano fatto di attenzione, cura e dedizione per questi animali straordinari, che da sempre sono il simbolo di una tradizione che affonda le sue radici nelle Alpi, dove i San Bernardo sono nati per aiutare l'uomo nelle condizioni più difficili. Ogni cucciolo che nasce rappresenta non solo una nuova vita, ma anche un passo importante nella conservazione e valorizzazione della razza. La Fondation Barry, che da anni si impegna per la salvaguardia e la promozione del San Bernardo, è un punto di riferimento non solo per gli appassionati della razza, ma anche per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei cani da lavoro e della cinofilia in generale.

Questa cucciolata di fine anno non è solo una felicità per gli appassionati della razza San Bernardo, ma anche un simbolo di speranza e di rinascita. In un mondo che troppo spesso sembra essere sommerso da notizie negative, eventi come questi ci ricordano quanto sia importante la cura degli animali, il rispetto per la natura e l’importanza di preservare tradizioni che, seppur legate al passato, possono insegnarci molto sul nostro rapporto con l’ambiente e con le altre specie. La Fondation Barry, con il suo impegno costante e la sua passione, rappresenta un esempio di come l’amore per gli animali e per la natura possa generare un impatto positivo non solo a livello locale, ma anche globale.

Sebbene il museo sia attualmente chiuso al pubblico, l'opportunità di seguire i cuccioli tramite la webcam è un ottimo modo per restare in contatto con la Fondation e partecipare a questa magica nascita da lontano. È un invito a tutti a riflettere sul valore della natura, sull'importanza di supportare le strutture che si dedicano alla cura degli animali e sull’amore che ogni piccolo gesto di attenzione può portare a creare un legame più forte tra uomo e natura.

GUARDA IL VIDEO