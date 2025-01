Krikri chiede aiuto

Krikri è un meticcio di taglia media: dolcissimo, bianco, intelligente, affettuoso, garbato, elegante. Ci vede soltanto con il cuore. Ha urgente bisogno di un focolare amorevole. Chiediamo aiuto a chiunque abbia un posto per accoglierlo con amore e con tanto rispetto per la sua infermità.

La sua umana ha ricevuto lo sfratto. Lui finirà in un canile lager a breve e sarà la fine per entrambi . Krikri ha cinque anni ,non è testato con i maschi e si trova in Basilicata....diffondiamo. È URGENTE IL SUO NOME È KRIKRI....MA FRA POCO SARÀ UN SEMPLICE NUMERO SU UNA CELLA Per INFO 347 0458549. Krikri può trasferirsi ovunque purché trovi affetto protettivo e rispetto.