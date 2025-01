Giovani protagonisti della democrazia: la visita della classe 4A al Consiglio Valle

La classe quarta A Ginnasio, accompagnata dagli insegnanti Marina Aiello, Antonio Greco e Luisa Montrosset, ha avuto l'opportunità di entrare in contatto con il funzionamento delle istituzioni regionali, un'esperienza formativa fondamentale per la crescita dei giovani cittadini.

Durante la visita, gli studenti hanno preso parte a una simulazione dei lavori consiliari, vestendo i panni dei Consiglieri regionali e affrontando un tema attuale e rilevante: una proposta di legge sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Questo tipo di attività, che permette agli studenti di sperimentare direttamente il processo legislativo, è un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni alla politica e alle dinamiche istituzionali, educandole all’importanza della partecipazione civica e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Il progetto "Portes Ouvertes" è un esempio concreto di come l’educazione civica possa essere realizzata in modo dinamico e coinvolgente, offrendo ai giovani non solo una comprensione teorica, ma anche una pratica delle istituzioni. Partecipando a discussioni e dibattiti, i ragazzi hanno potuto sviluppare capacità di analisi, confronto e sintesi, fondamentali per il loro percorso di crescita come cittadini consapevoli e responsabili.

Inoltre, l’approfondimento su un tema innovativo come l’intelligenza artificiale, applicata alla pubblica amministrazione, ha dato l’opportunità agli studenti di riflettere su questioni moderne e complesse, stimolando la loro capacità critica e la comprensione dei cambiamenti tecnologici e delle loro implicazioni sociali e politiche. Un esercizio che, oltre a sensibilizzare i giovani sulla legislazione, li prepara ad affrontare le sfide future con una visione più completa e articolata.

Attività come questa, che favoriscono il coinvolgimento diretto dei giovani nella vita politica e nelle decisioni pubbliche, sono fondamentali per alimentare il senso di responsabilità civica e per creare una cittadinanza attiva e informata. Attraverso il contatto con il Consiglio Valle, i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare come le leggi vengono discusse, modificate e approvate, un processo che raramente si ha l’opportunità di osservare da vicino.

In conclusione, l’esperienza di oggi rappresenta un passo importante nel cammino verso una formazione civica completa, che insegna ai giovani non solo le nozioni, ma anche l’importanza di partecipare attivamente alla vita democratica e di essere pronti a confrontarsi con le sfide del presente e del futuro.