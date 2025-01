Célébrons notre Drapeau

Il 228° anniversario della proclamazione del Primo Tricolore d’Italia ci offre l’opportunità di riflettere non solo sulla storia nazionale, ma anche sulla particolare identità e la dignità delle nostre autonomie, che sono la vera linfa della Repubblica italiana. In un momento politico come quello attuale, in cui i temi dell’autonomia e del federalismo sembrano essere più che mai sotto esame, è necessario che celebriamo questo anniversario anche da una prospettiva che onori le nostre tradizioni, le nostre battaglie e la nostra storia regionale, come quella della Valle d'Aosta, che nel 1944 ha visto l'adozione della sua prima bandiera, simbolo di resistenza e di identità.

Nel mese di agosto del 1944, la nostra regione ha assistito a un evento che ha segnato un punto cruciale nel cammino della nostra autonomia: l’adozione della bandiera nerorosso, scelta dai partigiani valdostani per esprimere la volontà di liberazione dal giogo fascista e di costruire un futuro di autodeterminazione, dove le specificità linguistiche, culturali e storiche della Valle d’Aosta non fossero più subordinate, ma riconosciute e protette.

Questo atto di ribellione e di speranza si inseriva nel solco della lotta partigiana che, purtroppo, troppo spesso viene ridotta a una mera parentesi della storia nazionale. Tuttavia, è proprio in momenti come quello che stiamo vivendo oggi, segnato da un forte dibattito sulla centralizzazione dello Stato e sulla protezione delle autonomie, che dobbiamo riscoprire la forza di quei valori di libertà, di giustizia sociale e di federalismo che animarono le resistenze in tutte le Alpi.

La Valle d’Aosta, infatti, non è mai stata un semplice angolo della Nazione, ma un crocevia di culture, lingue e tradizioni che meritano rispetto e riconoscimento. Il nostro Drapeau del 1944, con il suo colore nero e rosso, rappresenta la lotta per la libertà, ma anche per il diritto a una rappresentanza autonoma e federata all’interno di una Repubblica che, seppur una e indivisibile, deve essere sempre in grado di rispondere alle esigenze delle sue diverse componenti territoriali.

L’autonomia valdostana è una conquista che ha radici profonde nella Resistenza, e ogni giorno che passa, essa si rivela una necessità sempre più urgente per tutelare i nostri beni culturali, la nostra lingua e, non ultimo, il nostro diritto a decidere per il nostro futuro. In un’Italia che si fa sempre più centralista, dobbiamo riscoprire la forza di un autonomismo che non è separazione, ma una visione che può arricchire l’intero Paese con le specificità locali e con modelli di governance che siano vicini ai cittadini.

La resistenza dei partigiani non si è esaurita nei giorni della guerra, ma continua ogni giorno che rivendichiamo la nostra autonomia, ogni volta che ci battiamo per un federalismo che rispetti le realtà locali e che non omologhi tutto sotto un’unica egemonia. Celebrare la nostra bandiera, il simbolo della lotta per l’autonomia, significa ricordare a tutti che il nostro impegno non si ferma nel passato, ma è più che mai attuale.

In un momento in cui il governo centrale sembra voler comprimere le autonomie regionali, in cui i diritti delle minoranze linguistiche vengono costantemente minacciati e in cui il nostro diritto all’autogoverno è continuamente messo in discussione, la Valle d’Aosta non può dimenticare la forza e il coraggio dei suoi padri fondatori. Il Tricolore valdostano, come quello nazionale, non è solo un pezzo di stoffa, ma un simbolo di lotta e di speranza che deve continuare a guidarci.

In questo anniversario del Primo Tricolore, dobbiamo fare in modo che la memoria della Resistenza partigiana non sia solo un ricordo, ma un faro per l’Italia di oggi. La resistenza di ieri è la resistenza di oggi, per un’Italia che rispetti le differenze, che accetti le sfide della modernità senza rinunciare alla ricchezza della sua diversità. La nostra Valle, così come ogni regione d’Italia, merita di essere parte attiva di questo progetto di rinnovamento e di crescita.

La storia, infatti, ci insegna che le comunità che non riconoscono le proprie radici, che non sanno chi sono, non possono costruire un futuro. Ed è proprio questo che noi, come valdostani e come cittadini di una Repubblica che deve essere più giusta e più equa, dobbiamo impegnarci a difendere ogni giorno: l’autonomia, la libertà, e la speranza di una società che rispetti davvero tutti i suoi cittadini, senza distinzioni, senza pregiudizi, ma con il giusto riconoscimento delle diversità.

PS: La bandiera della Valle d'Aosta è composta dai colori nero e rosso, che rappresentano un simbolo di resistenza, identità e lotta per l'autonomia, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la regione fu protagonista di un'importante fase di lotta partigiana contro l'occupazione fascista e nazista.

Nel 1944, i partigiani valdostani adottarono il nero e il rosso come colori per il loro drappo, per esprimere la loro opposizione al regime fascista e per sottolineare il desiderio di autodeterminazione della regione. Questi colori non sono scelti a caso, ma hanno una forte valenza simbolica legata alla storia del movimento di resistenza.

Il nero e il rosso, infatti, sono legati alla tradizione dei colori usati in vari movimenti di lotta per la libertà, non solo in Italia, ma anche in altri contesti europei. Il nero rappresentava la fermezza, la determinazione nella lotta, mentre il rosso evocava la passione, la speranza e la volontà di giustizia sociale, valori centrali nel movimento partigiano.

L'adozione della bandiera nero-rossa, quindi, non fu solo un atto di rivolta contro il fascismo, ma anche un segno tangibile del desiderio di preservare le specificità linguistiche, culturali e politiche della Valle d'Aosta, un territorio che ha sempre avuto una forte tradizione autonomista e che, proprio grazie a questa bandiera, ha voluto marcare la sua resistenza e il suo impegno per un futuro di maggiore indipendenza e libertà.

La bandiera nero-rossa è diventata così un simbolo di autonomia e di resistenza, che rappresenta la lotta per la libertà della Valle d'Aosta, la sua lotta per affermare la propria identità e i propri diritti all'interno dell'Italia.

Celebriamo la nostra Bandiera

Le 228e anniversaire de la proclamation du Premier Tricolore d'Italie nous offre l'opportunité de réfléchir non seulement à l'histoire nationale, mais aussi à l'identité particulière et à la dignité de nos autonomies, qui sont la véritable sève de la République italienne. Dans un moment politique comme celui que nous vivons aujourd'hui, où les thèmes de l'autonomie et du fédéralisme semblent être plus que jamais sous examen, il est nécessaire de célébrer cet anniversaire aussi d'une perspective qui honore nos traditions, nos luttes et notre histoire régionale, comme celle de la Vallée d'Aoste, qui en 1944 a vu l'adoption de son premier drapeau, symbole de résistance et d'identité.

En août 1944, notre région a assisté à un événement marquant dans le parcours de notre autonomie : l'adoption du drapeau noir et rouge, choisi par les partisans valdôtains pour exprimer la volonté de libération du joug fasciste et de construire un avenir d'autodétermination, où les spécificités linguistiques, culturelles et historiques de la Vallée d'Aoste ne seraient plus subordonnées, mais reconnues et protégées.

Cet acte de rébellion et d'espoir s'inscrivait dans le cadre de la lutte partigienne qui, malheureusement, est trop souvent réduite à une simple parenthèse de l'histoire nationale. Cependant, c'est précisément dans des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui, marqué par un débat intense sur la centralisation de l'État et la protection des autonomies, que nous devons redécouvrir la force de ces valeurs de liberté, de justice sociale et de fédéralisme qui animaient les résistances dans toutes les Alpes.

La Vallée d'Aoste, en effet, n'a jamais été un simple coin de la Nation, mais un carrefour de cultures, de langues et de traditions qui méritent respect et reconnaissance. Le Drapeau de 1944, avec ses couleurs noire et rouge, représente la lutte pour la liberté, mais aussi pour le droit à une représentation autonome et fédérée au sein d'une République qui, bien qu'une et indivisible, doit toujours être capable de répondre aux besoins de ses différentes composantes territoriales.

L'autonomie valdôtaine est une conquête qui a des racines profondes dans la Résistance, et chaque jour qui passe, elle se révèle être une nécessité toujours plus urgente pour protéger nos biens culturels, notre langue et, enfin, notre droit à décider de notre avenir. Dans une Italie qui devient de plus en plus centraliste, nous devons redécouvrir la force d'un autonomisme qui n'est pas séparation, mais une vision qui peut enrichir l'ensemble du pays avec les spécificités locales et des modèles de gouvernance qui soient proches des citoyens.

La résistance des partisans ne s'est pas épuisée dans les jours de la guerre, elle continue chaque jour où nous revendiquons notre autonomie, chaque fois que nous nous battons pour un fédéralisme qui respecte les réalités locales et qui ne standardise pas tout sous une seule hégémonie. Célébrer notre drapeau, symbole de la lutte pour l'autonomie, signifie rappeler à tous que notre engagement ne s'arrête pas au passé, mais est plus que jamais d'actualité.

À un moment où le gouvernement central semble vouloir compresser les autonomies régionales, où les droits des minorités linguistiques sont constamment menacés et où notre droit à l'autogouvernance est sans cesse remis en question, la Vallée d'Aoste ne peut oublier la force et le courage de ses pères fondateurs. Le Tricolore valdôtain, comme le national, n'est pas simplement un morceau de tissu, mais un symbole de lutte et d'espoir qui doit continuer à nous guider.

En cet anniversaire du Premier Tricolore, nous devons faire en sorte que la mémoire de la Résistance partigienne ne soit pas seulement un souvenir, mais un phare pour l'Italie d'aujourd'hui. La résistance d'hier est la résistance d'aujourd'hui, pour une Italie qui respecte les différences, qui accepte les défis de la modernité sans renoncer à la richesse de sa diversité. Notre Vallée, tout comme chaque région d'Italie, mérite de faire partie active de ce projet de renouvellement et de croissance. L'histoire, en effet, nous enseigne que les communautés qui ne reconnaissent pas leurs racines, qui ne savent pas qui elles sont, ne peuvent pas construire un avenir. Et c'est exactement cela que nous, en tant que valdôtains et citoyens d'une République qui doit être plus juste et plus équitable, devons nous engager à défendre chaque jour : l'autonomie, la liberté, et l'espoir d'une société qui respecte vraiment tous ses citoyens, sans distinctions, sans préjugés, mais avec la juste reconnaissance des diversités.

PS: Le drapeau de la Vallée d'Aoste est composé des couleurs noire et rouge, qui représentent un symbole de résistance, d'identité et de lutte pour l'autonomie, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la région fut protagoniste d'une phase importante de lutte partisane contre l'occupation fasciste et nazie.

En 1944, les partisans valdôtains ont adopté le noir et le rouge comme couleurs pour leur drapeau, afin d'exprimer leur opposition au régime fasciste et de souligner le désir d'autodétermination de la région. Ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard, mais ont une forte signification symbolique liée à l'histoire du mouvement de résistance.

Le noir et le rouge, en effet, sont associés à la tradition des couleurs utilisées par divers mouvements de lutte pour la liberté, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres contextes européens. Le noir représentait la fermeté, la détermination dans la lutte, tandis que le rouge évoquait la passion, l'espoir et la volonté de justice sociale, des valeurs centrales dans le mouvement partisan.

L'adoption du drapeau noir-rouge, donc, n'a pas été seulement un acte de révolte contre le fascisme, mais aussi un signe tangible du désir de préserver les spécificités linguistiques, culturelles et politiques de la Vallée d'Aoste, un territoire qui a toujours eu une forte tradition autonomiste et qui, grâce à ce drapeau, a voulu marquer sa résistance et son engagement pour un avenir de plus grande indépendance et liberté.

Le drapeau noir-rouge est ainsi devenu un symbole d'autonomie et de résistance, représentant la lutte pour la liberté de la Vallée d'Aoste, sa lutte pour affirmer son identité et ses droits au sein de l'Italie.