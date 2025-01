Le Sommet Grand Continent en Vallée d'Aoste, visibilité internationale, synergies et perspectives pour la région

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Italie et la France, a suscité des interrogations sur ses retombées concrètes et les perspectives futures. Le chef de groupe, Stefano Aggravi, a notamment interrogé le gouvernement sur les bénéfices qu’en tirerait la Vallée d'Aoste, en soulignant que le choix d’installer un « espace opérationnel » à la Maison du Val d’Aoste pour la préparation des événements en collaboration avec la Fondation Grand Continent pourrait permettre d’élargir l’horizon de la région, en l'ouvrant à de nouvelles initiatives de promotion. À cet égard, Aggravi a mis en avant des points cruciaux, tels que l’importance de l’achat de la Maison du Val d’Aoste, qui a représenté un investissement financier significatif pour la région. Pour lui, il s'agit d'une opportunité qu’il convient de maximiser afin de valoriser cet espace au profit de la communauté valdôtaine, et ce, au-delà de son rôle initial.

En réponse, le président de la Région, Renzo Testolin, a souligné que le Sommet Grand Continent, en seulement deux ans, a acquis une visibilité impressionnante. Il a attiré l'attention de nombreux médias internationaux, parmi lesquels Le Corriere della Sera, El Pais, Financial Times et The Guardian. Cette visibilité témoigne d'un projet de grande envergure, soutenu par des institutions prestigieuses comme l'Unesco et l'OCDE, et marqué par le haut patronage des présidents Macron et Mattarella. Testolin a ajouté que malgré les crises gouvernementales imprévues en France et en Allemagne, qui ont affecté la participation, l'événement continue d’avoir des perspectives ambitieuses. Pour lui, les relations entre les deux pays ne se limitent pas au cadre bilatéral, mais s’étendent à une dimension internationale et européenne, ouvrant la voie à des initiatives communes, notamment en ce qui concerne la coopération transfrontalière.

L'une des questions soulevées par Aggravi portait sur le rôle de la Maison du Val d’Aoste dans ce contexte. Le président Testolin a précisé que cette Maison pourrait servir de point de convergence pour organiser des événements visant à promouvoir la région, notamment dans le monde francophone. Ce projet vient s’ajouter à l’idée de renforcer les liens entre la Vallée d'Aoste et la France, tout en restant dans le cadre du Traité du Quirinal. En ce sens, les travaux actuellement en cours à la Maison du Val d'Aoste, bien qu'ordinaires, sont essentiels pour rendre ce lieu pleinement fonctionnel après plusieurs années de fermeture. Ceux-ci incluent le nettoyage, l’éventuelle peinture des espaces et des contrôles techniques afin de garantir un aménagement adéquat pour accueillir des événements.

Pour Aggravi, l’initiative de la Maison du Val d’Aoste comme espace de promotion internationale revêt une grande importance. Toutefois, il a souligné que la région devra veiller à l’efficacité et à la clarté de l’utilisation de cet espace, en particulier en ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine immobilier acquis. Le chef de groupe a également mis en avant des enjeux de long terme, comme le doublement du tunnel du Mont-Blanc et la question de la frontière au sommet du Mont-Blanc, deux dossiers qui, au-delà de leur portée symbolique, comportent des enjeux pratiques cruciaux, en particulier dans les domaines des infrastructures et des secours.

Ainsi, si le Sommet Grand Continent représente indéniablement une vitrine importante pour la Vallée d'Aoste, il n'en demeure pas moins que cette initiative devrait être accompagnée d'une réflexion stratégique pour en maximiser les retombées sur le long terme. Le développement de nouvelles initiatives en lien avec le Traité du Quirinal et la consolidation des liens avec les institutions françaises devraient permettre de bâtir des ponts solides entre les deux pays et de faire de la Vallée d'Aoste un acteur incontournable dans la coopération transfrontalière.