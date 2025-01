Primario del Parini arrestato perché rifiuta prova etilometro

Un episodio che ha sorpreso la comunità valdostana e suscitato non poche polemiche riguarda l'arresto di Federico Pretti, medico di 47 anni e responsabile della struttura di Neurochirurgia all'ospedale Parini di Aosta. La notizia, diffusa dall'agenzia ANSA, ha rivelato che l'accaduto si è verificato nella notte tra mercoledì primo gennaio e giovedì, quando Pretti è stato coinvolto in un tamponamento automobilistico a Saint-Pierre, che ha visto coinvolte due ragazze, poi trasportate in pronto soccorso. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi.

Tuttavia, quello che inizialmente sembrava essere un incidente stradale si è rapidamente trasformato in un caso di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dell'accusa, all'arrivo della polizia, il medico ha rifiutato di sottoporsi al consueto alcol test, una procedura standard in simili situazioni. Non solo: durante l'intervento, Pretti avrebbe anche pronunciato frasi minacciose nei confronti degli agenti e ha opposto resistenza, una condotta che ha portato al suo arresto. La notizia, ancora una volta, arriva dall'agenzia ANSA, che sottolinea la gravità dell'episodio, visto che chi, per ruolo e professione, dovrebbe dare l'esempio, non ha mostrato comportamento esemplare.

Portato in questura e successivamente comparso davanti al giudice Maurizio D'Abrusco, il medico è stato processato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto, ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei confronti del primario, permettendogli così di tornare in libertà. Il suo difensore, l'avvocato Federico Fornoni, che lo assiste insieme alla collega Nicole Joris, ha richiesto i termini a difesa, e l'udienza è stata rinviata al 25 marzo prossimo. Come riportato dall'agenzia ANSA, l'avvocato ha sottolineato che il giudice ha ritenuto che non ci fossero esigenze cautelari, permettendo così al medico di restare in libertà fino alla successiva udienza.

L'arresto del medico, noto per il suo ruolo di primario in una struttura di alta responsabilità, ha suscitato un forte dibattito. Il fatto che una persona che ricopre una posizione di autorità nel campo sanitario e che dovrebbe essere un modello di condotta per la comunità si sia comportato in modo tanto sopra le righe, solleva interrogativi sulla responsabilità di chi è chiamato a dare l'esempio. Chi, se non un medico, dovrebbe avere la consapevolezza della gravità di certi comportamenti, in particolare alla guida di un'auto? La notizia, riportata dall'agenzia ANSA, solleva inoltre interrogativi sulla necessità di norme sempre più rigide per chi occupa posizioni di potere o di responsabilità, per evitare che incidenti di questo tipo compromettano ulteriormente la fiducia del pubblico nelle istituzioni.

In conclusione, quello che inizialmente potrebbe sembrare un episodio isolato, diventa l'occasione per riflettere sul comportamento di chi, come il dottor Pretti, è chiamato a svolgere un ruolo di grande responsabilità. La comunità si aspetta da queste figure una condotta esemplare, che invece in questo caso è stata del tutto mancante. La vicenda, diffusa dall'agenzia ANSA, resterà certamente un punto di riferimento per le discussioni future su etica, responsabilità e comportamento pubblico.