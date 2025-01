6 gennaio 2025: apertura dello Storico Carnevale di Ivrea

Il 6 gennaio 2025 segna l'apertura ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea. La mattina dell'Epifania, le celebri note di Pifferi e Tamburi risuoneranno per le vie del centro cittadino, dando il via alla tradizione carnevalesca. La giornata inizierà con la marcia di apertura, che attraverserà il cuore della città, accompagnata dai primi assaggi di fagioli e dalla proclamazione del Generale 2025, Ulisse Falchieri, che riceverà la sciabola e la feluca dal Generale 2024 a mezzogiorno in Piazza di Città. Nel pomeriggio, il Podestà e il suo corteo, vestiti con abiti medievali, rivivranno la grandezza di Eporedia, concludendo la giornata con la cerimonia dei Ceri in Duomo, alla presenza di Monsignor Vescovo.

Il Carnevale entra così nel vivo, con eventi che proseguiranno nei giorni successivi. Le principali date da segnare in agenda sono: domenica 16 e 23 febbraio, con le celebri Alzate degli Abbà e la presentazione dei Carri da Getto (la mattina del 23); giovedì 27 febbraio, con la calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città; sabato 1° marzo, alle ore 21, con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio; e infine, i giorni clou, 2, 3 e 4 marzo 2025, con la famosa Battaglia delle Arance, il Corteo Storico e tanti altri momenti imperdibili.

Il programma della giornata di apertura prevede:

08:30 : Ritrovo di Pifferi e Tamburi in Piazza di Città

09:00: Partenza della marcia di apertura del Carnevale 2025 attraverso le vie del centro cittadino

12:00: Investitura ufficiale del Generale 2025 in Piazza di Città, androne del Palazzo Municipale

14:00: Saluto dei Credendari al Magnifico Podestà, in presenza dei Gruppi Storici in Piazza di Città. Cerimonia del Sale e del Pane. Partenza del corteo del Gruppo Storico dei Credendari verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella

14:40: Arrivo dei Credendari e del Podestà alla Cappella dei Tre Re

15:35: Partenza del corteo dei Credendari e del Podestà da Piazza Ottinetti e arrivo in Duomo

: Partenza del corteo dei e del da e arrivo in 16:30: Cerimonia liturgica in Duomo e cerimonia dei Ceri

Fino al 6 gennaio compreso, approfitta della promozione esclusiva per il Carnevale di Ivrea. Acquista il biglietto per la domenica di Carnevale, 2 marzo, e regalati un'esperienza unica. Acquista online su storicocarnevaleivrea.it a 10€ più diritti di prevendita.

Biglietti disponibili anche presso i punti vendita autorizzati a 10€:

Ivrea:

Gioielleria Caffaro | Via Torino 161 | Piazza di Città 12

| | Gioielleria Rolfo | Via Palestro 68

| Libreria Didattica Più | Via Guarnotta 33

| Galleria del Libro | Via Palestro 70

| Negozio di giocattoli Bimbotta - Di Più | Via Circonvallazione 58

| Negozio di telefonia S.C.&T | Corso Nigra 7/9

| Ufficio Turismo Torino E Provincia | Piazza Ottinetti

Torino:

Ufficio Turismo Torino E Provincia | Piazza Castello angolo via Garibaldi | Piazza Palazzo di Città 9/A

Dopo il 6 gennaio, i biglietti saranno venduti al prezzo intero di 15€. Gratuità per bambini sotto i 12 anni, residenti, disabili, Aranceri con regolare iscrizione e Personaggi Corteo Storico.