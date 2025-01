Mia fino alla fine: Una campagna contro la violenza di genere, per una lotta senza tregua

Sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, promuovendo un cambiamento culturale profondo e duraturo è l'obietivo della campagna "Mia fino alla fine".

In un contesto in cui la violenza contro le donne continua a rappresentare una piaga sociale, questa iniziativa mira a dare voce alle vittime, a sostenere chi vive situazioni di abuso e a stimolare la società a reagire. Attraverso la diffusione di contenuti mirati, la campagna vuole incidere sulla consapevolezza collettiva e incoraggiare una riflessione sul ruolo di ognuno nella prevenzione di tali crimini.

Giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 11.00, nella sala convegni della Bcc in via Garibaldi 3 ad Aosta, si terrà la presentazione ufficiale della campagna. L’iniziativa è promossa dalla Consigliera di parità, insieme al Consiglio Valle, all'Assessorato regionale della sanità e politiche sociali e alla Banca di credito cooperativo valdostana. A partire dal 13 gennaio e fino a fine marzo, i contenuti della campagna saranno visibili sui canali Sky e Netflix, nonché sui canali social del Consiglio Valle, della Regione, del Celva e dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

La campagna si compone di due video realizzati dal regista Davide Bongiovanni in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La loro diffusione è stata programmata per il 2025, con l’intento di mantenere sempre alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, offrendo uno strumento di riflessione continuativa e consapevole.

L’incontro di presentazione, moderato da Martina Praz, vedrà gli interventi di figure istituzionali come il Presidente del Consiglio Alberto Bertin, l'Assessore alla sanità e politiche sociali Carlo Marzi e la Consigliera di parità Katya Foletto. Dopo la proiezione dei video, interverranno esperti del settore: la Responsabile della Struttura semplice dipartimentale Psicologia, Meri Madeo, lo psicologo Alessandro Trento, referente dell'ambulatorio Prevenzione e trattamento della violenza della Ssd Psicologia, e il sostituto Procuratore presso il Tribunale di Aosta, Manlio D'Ambrosi. Questi interventi offriranno approfondimenti cruciali sul trattamento, la prevenzione e le implicazioni legali legate alla violenza di genere.

La campagna "Mia fino alla fine" si inserisce in un percorso di sensibilizzazione a lungo termine, impegnandosi a coinvolgere istituzioni, professionisti e cittadini in una causa comune contro la violenza sulle donne, per costruire una rete di supporto e consapevolezza che sia sempre più forte e radicata nella comunità.