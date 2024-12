Vicini a una svolta storica sui Cda aperti ai dipendenti

“In realtà abbiamo ottenuto significativi cambiamenti. E’ stato cancellato il blocco parziale del turnover nei pubblici uffici e nella ricerca, recuperato in parte iI taglio agli organici della scuola, è stata ripristinata una parte importante del fondo automotive. Ci sono poi nuove risorse per la mini-decontribuzione al Sud, per le famiglie più povere e per le imprese che investono in nuova occupazione e innovazione. Ora c’è da guardare in avanti, oltre il perimetro della legge di Bilancio, e strutturare dialogo Con Governo guardando allo sviluppo e alla qualità del lavoro, accelerando con una governance partecipata la messa a terra delle riforme del Pnrr, sostenendo insieme il cammino delle riforme, con una nuova visione di politica industriale ed energetica, coniugando investimenti e produttività”. (…) “Siamo ormai molto vicini ad una svolta storica. L’emendamento alla legge di Bilancio che istituisce un Fondo di 72 milioni di euro per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati delle imprese, è un fatto importante fa coerenza con il progetto di legge della Cisl. Il nostro auspicio è che l’approvazione della nostra proposta avvenga in tempi rapidi e con un ampio consenso bipartisan. Abbiamo l’opportunità di compiere un primo importante passo concreto verso un cambiamento culturale e strutturale delle relazioni industriali del Paese”.

